https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/afaddan-23-sehre-sari-3-sehre-de-turuncu-kodlu-saganak-uyarisi-yapildi-1088616096.html
AFAD'dan 23 şehre sarı, 3 şehre de turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı
AFAD'dan 23 şehre sarı, 3 şehre de turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
AFAD, bugün itibariyle 23 şehre sarı, 1-2 Ekim'de ise 3 şehre turuncu kod ile yağış uyarısı verdi. Turuncu yağış uyarısı verilen yerlerde ani sel, su baskını... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T14:39+0300
2024-09-30T14:39+0300
2024-09-30T15:28+0300
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Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın şiddetli, yer yer aşırı şiddetli yağış olacağı ifade edildi. Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanağın meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:AFAD, turuncu yağış uyarısı yapılan illerdeki halkın cep telefonlarına SMS ile uyarı gönderildiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Renkler ne anlama geliyor?Yeşil kodlu yağışlar, tehlike olmadığı anlamına gelirken Sarı renkli uyarılarda az tehlike bulunuyor. Turuncu renkli uyarılar tehlike arz ederken Kırmızı renkli uyarılar 'çok tehlikeli' yağışın habercisi anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/gazeteci-guler-komurcu-ve-arkadasi-kopegini-tasmasiz-gezdirenler-tarafindan-yumruklandi-ve-1088615149.html
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yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar
yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar
AFAD'dan 23 şehre sarı, 3 şehre de turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı
14:39 30.09.2024 (güncellendi: 15:28 30.09.2024)
AFAD, bugün itibariyle 23 şehre sarı, 1-2 Ekim'de ise 3 şehre turuncu kod ile yağış uyarısı verdi. Turuncu yağış uyarısı verilen yerlerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda zorluklar yaşanabilir.
Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın şiddetli, yer yer aşırı şiddetli yağış olacağı ifade edildi. Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanağın meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli; bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli; bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor."
AFAD, turuncu yağış uyarısı yapılan illerdeki halkın cep telefonlarına SMS ile uyarı gönderildiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Renkler ne anlama geliyor?
Yeşil kodlu yağışlar, tehlike olmadığı anlamına gelirken Sarı renkli uyarılarda az tehlike bulunuyor. Turuncu renkli uyarılar tehlike arz ederken Kırmızı renkli uyarılar 'çok tehlikeli' yağışın habercisi anlamına geliyor.