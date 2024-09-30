https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/afaddan-23-sehre-sari-3-sehre-de-turuncu-kodlu-saganak-uyarisi-yapildi-1088616096.html

AFAD'dan 23 şehre sarı, 3 şehre de turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı

AFAD'dan 23 şehre sarı, 3 şehre de turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

AFAD, bugün itibariyle 23 şehre sarı, 1-2 Ekim'de ise 3 şehre turuncu kod ile yağış uyarısı verdi. Turuncu yağış uyarısı verilen yerlerde ani sel, su baskını... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T14:39+0300

2024-09-30T14:39+0300

2024-09-30T15:28+0300

yaşam

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

kuvvetli yağış

aşırı yağışlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087493811_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_4a64a3261c240df92cf2868fe651ba05.jpg

Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın şiddetli, yer yer aşırı şiddetli yağış olacağı ifade edildi. Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanağın meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:AFAD, turuncu yağış uyarısı yapılan illerdeki halkın cep telefonlarına SMS ile uyarı gönderildiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Renkler ne anlama geliyor?Yeşil kodlu yağışlar, tehlike olmadığı anlamına gelirken Sarı renkli uyarılarda az tehlike bulunuyor. Turuncu renkli uyarılar tehlike arz ederken Kırmızı renkli uyarılar 'çok tehlikeli' yağışın habercisi anlamına geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/gazeteci-guler-komurcu-ve-arkadasi-kopegini-tasmasiz-gezdirenler-tarafindan-yumruklandi-ve-1088615149.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar