https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-haniye-suikastina-yanit-vermememiz-halinde-gazzede-ateskes-sozu-1088595838.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Haniye suikastına yanıt vermememiz halinde Gazze'de ateşkes sözü verilmişti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Haniye suikastına yanıt vermememiz halinde Gazze'de ateşkes sözü verilmişti
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa liderlerinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikast sonrası Gazze'de ateşkes ilan... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T10:07+0300
2024-09-30T10:07+0300
2024-09-30T10:07+0300
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İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırgan tutumunu ve Batılı destekçilerini sert bir dille eleştirdi.'Siyonist rejimin suçları cevapsız kalmayacak'Pezeşkiyan, İsmail Haniye'nin suikastı sonrası İran'ın karşılık vermemesi karşılığında ABD ve Avrupa'dan ateşkes sözü aldıklarını ancak bu sözlerin tutulmadığını belirtti. Pezeşkiyan, "Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeye teşvik etmekten başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran'ın, İsrail'in suçlarına cevapsız kalmayacağını da vurguladı.İran halkından tepkiCumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken, gece saatlerinde bir grup, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi önünde toplanarak yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.İsmail Heniyye suikastı ve ateşkes çabaları31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniyye'ye düzenlenen suikast sonrası, İran İsrail'e misilleme kararı almıştı. Tahran yönetimi, İsrail'e karşı cezalandırma kararının, Gazze'de ateşkes çabalarından bağımsız olduğunu açıklamış ve ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/hamas-lubnandaki-lideri-fatah-sharif-abu-al-aminn-oldugunu-duyurdu--1088594038.html
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mesud pezeşkiyan, ismail heniyye, ismail haniye, israil, israil-filistin, iran
mesud pezeşkiyan, ismail heniyye, ismail haniye, israil, israil-filistin, iran
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Haniye suikastına yanıt vermememiz halinde Gazze'de ateşkes sözü verilmişti
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa liderlerinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikast sonrası Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair verdikleri sözleri yerine getirmediklerini söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırgan tutumunu ve Batılı destekçilerini sert bir dille eleştirdi.
'Siyonist rejimin suçları cevapsız kalmayacak'
Pezeşkiyan, İsmail Haniye'nin suikastı sonrası İran'ın karşılık vermemesi karşılığında ABD ve Avrupa'dan ateşkes sözü aldıklarını ancak bu sözlerin tutulmadığını belirtti. Pezeşkiyan, "Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeye teşvik etmekten başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran'ın, İsrail'in suçlarına cevapsız kalmayacağını da vurguladı.
Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken, gece saatlerinde bir grup, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi önünde toplanarak yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.
İsmail Heniyye suikastı ve ateşkes çabaları
31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniyye'ye düzenlenen suikast sonrası, İran İsrail'e misilleme kararı almıştı. Tahran yönetimi, İsrail'e karşı cezalandırma kararının, Gazze'de ateşkes çabalarından bağımsız olduğunu açıklamış ve ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını belirtmişti.