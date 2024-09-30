https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/hizbullahtan-yeni-genel-sekreter-secildigine-iliskin-haberlere-yalanlama-1088590308.html

Hizbullah'tan yeni genel sekreter seçildiğine ilişkin haberlere yalanlama

Hizbullah'tan yeni genel sekreter seçildiğine ilişkin haberlere yalanlama

Sputnik Türkiye

Hizbullah, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın yerine yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in seçildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T02:44+0300

2024-09-30T02:44+0300

2024-09-30T03:04+0300

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Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında Hasan Nasrallah'ın yerine bir ismin getirildiğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi.Açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.'Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi' çağrısı yapıldı. Lübnan'a saldırılarda bin 174 kişi öldüHizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 174 kişi öldü.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnanda-pazar-gunu-israilin-saldirilarinda-100den-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1088589685.html

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