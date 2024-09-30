https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/hintli-milyarder-super-yatina-165-ton-yakit-aldi-7-milyon-500-bin-lira-odedi-1088623615.html

Hintli milyarder, süper yatına 165 ton yakıt aldı, 7 milyon 500 bin lira ödedi

Hintli milyarder, süper yatına 165 ton yakıt aldı, 7 milyon 500 bin lira ödedi

Sputnik Türkiye

Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat 'Sea Pearl'e 5 tankerle 165 bin litre yakıt ihmali yapıldı, 7 milyon 500 bin lira ödeme yapıldı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T17:23+0300

2024-09-30T17:23+0300

2024-09-30T17:31+0300

yaşam

fethiye

petrokimya

hintli

milyarder

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Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi’ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödendiği öğrenildi. 22 personelin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibi ve misafirlerinin Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptığı kaydedildi. Öte yandan, mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi. Sea Pearl’in yakıt ikmalini tamamladıktan sonra bugün Monaco’ya gideceği öğrenildi.

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