https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/hintli-milyarder-super-yatina-165-ton-yakit-aldi-7-milyon-500-bin-lira-odedi-1088623615.html
Hintli milyarder, süper yatına 165 ton yakıt aldı, 7 milyon 500 bin lira ödedi
Hintli milyarder, süper yatına 165 ton yakıt aldı, 7 milyon 500 bin lira ödedi
Sputnik Türkiye
Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat 'Sea Pearl'e 5 tankerle 165 bin litre yakıt ihmali yapıldı, 7 milyon 500 bin lira ödeme yapıldı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T17:23+0300
2024-09-30T17:23+0300
2024-09-30T17:31+0300
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Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi’ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödendiği öğrenildi. 22 personelin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibi ve misafirlerinin Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptığı kaydedildi. Öte yandan, mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi. Sea Pearl’in yakıt ikmalini tamamladıktan sonra bugün Monaco’ya gideceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/luks-yatta-turist-kimligiyle-gocmen-kacakciligi-sahil-guvenlik-tarafindan-yakalandilar-1087607356.html
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fethiye, petrokimya, hintli, milyarder
fethiye, petrokimya, hintli, milyarder
Hintli milyarder, süper yatına 165 ton yakıt aldı, 7 milyon 500 bin lira ödedi
17:23 30.09.2024 (güncellendi: 17:31 30.09.2024)
Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat 'Sea Pearl'e 5 tankerle 165 bin litre yakıt ihmali yapıldı, 7 milyon 500 bin lira ödeme yapıldı.
Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi’ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödendiği öğrenildi.
22 personelin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibi ve misafirlerinin Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptığı kaydedildi. Öte yandan, mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi. Sea Pearl’in yakıt ikmalini tamamladıktan sonra bugün Monaco’ya gideceği öğrenildi.