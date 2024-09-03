https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/luks-yatta-turist-kimligiyle-gocmen-kacakciligi-sahil-guvenlik-tarafindan-yakalandilar-1087607356.html

Lüks yatta turist kimliğiyle göçmen kaçakçılığı: Sahil Güvenlik tarafından yakalandılar

Lüks yatta turist kimliğiyle göçmen kaçakçılığı: Sahil Güvenlik tarafından yakalandılar

Sputnik Türkiye

Lüks yatta yapılan arama sınucunda 3 organizatör ve 44 yasadışı göçmen turist kimliği ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaçak göçmenler

göçmen kaçakçılığı

yat

turist

gözaltı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine gelen bilgilerle belirlenen lüks yatta arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramada turist kimliğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan 3 organizatör ve 44 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 3 organizatör gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Turist kimliği ile kaçırılmaya çalışılan 44 yasadışı göçmenin ise Muğla Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bilgisi verildi.

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kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı, yat, turist, gözaltı