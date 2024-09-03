https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/luks-yatta-turist-kimligiyle-gocmen-kacakciligi-sahil-guvenlik-tarafindan-yakalandilar-1087607356.html
Lüks yatta turist kimliğiyle göçmen kaçakçılığı: Sahil Güvenlik tarafından yakalandılar
Lüks yatta turist kimliğiyle göçmen kaçakçılığı: Sahil Güvenlik tarafından yakalandılar
Sputnik Türkiye
Lüks yatta yapılan arama sınucunda 3 organizatör ve 44 yasadışı göçmen turist kimliği ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T22:20+0300
2024-09-03T22:20+0300
2024-09-03T22:20+0300
türkiye
kaçak göçmenler
göçmen kaçakçılığı
yat
turist
gözaltı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine gelen bilgilerle belirlenen lüks yatta arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramada turist kimliğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan 3 organizatör ve 44 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 3 organizatör gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Turist kimliği ile kaçırılmaya çalışılan 44 yasadışı göçmenin ise Muğla Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mans-denizinde-gocmen-faciasi-10-duzensiz-gocmen-oldu-cok-sayida-kayip-var-1087598113.html
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kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı, yat, turist, gözaltı
kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı, yat, turist, gözaltı
Lüks yatta turist kimliğiyle göçmen kaçakçılığı: Sahil Güvenlik tarafından yakalandılar
Lüks yatta yapılan arama sınucunda 3 organizatör ve 44 yasadışı göçmen turist kimliği ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine gelen bilgilerle belirlenen lüks yatta arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramada turist kimliğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan 3 organizatör ve 44 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan 3 organizatör gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Turist kimliği ile kaçırılmaya çalışılan 44 yasadışı göçmenin ise Muğla Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bilgisi verildi.