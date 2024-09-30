https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/18-yil-sonra-bir-ilk-israil-ordusu-beyrutun-dahiye-bolgesi-disindaki-bir-yerlesimi-vurdu-1088594446.html
18 yıl sonra bir ilk: İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışındaki bir yerleşimi vurdu
18 yıl sonra bir ilk: İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışındaki bir yerleşimi vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarının kapsamını giderek genişletirken 2006'dan beri ilk kez Dahiye dışındaki bir yerleşim birimini... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T09:12+0300
2024-09-30T09:12+0300
2024-09-30T09:12+0300
dünya
israil
lübnan
beyrut
hizbullah
israil ordusu
israil ordusu (idf)
idf
israil savunma kuvvetleri (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088562437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a237dec039c789149b9aff8ca39d6fbc.jpg
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.Yerel medyada, saldırıda, Sünni mezhebine bağlı Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnanda-canli-yayin-yapan-fulya-ozturk-ve-ekibine-mudahale-edildi-yayin-kesildi-1088593237.html
israil
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088562437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a22974c7790f394478deacfa2e11cda6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, lübnan, beyrut, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf), idf, israil savunma kuvvetleri (idf)
israil, lübnan, beyrut, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf), idf, israil savunma kuvvetleri (idf)
18 yıl sonra bir ilk: İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışındaki bir yerleşimi vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarının kapsamını giderek genişletirken 2006'dan beri ilk kez Dahiye dışındaki bir yerleşim birimini hedef aldı.
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.
Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.
Yerel medyada, saldırıda, Sünni mezhebine bağlı Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.
Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.