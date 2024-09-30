https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/18-yil-sonra-bir-ilk-israil-ordusu-beyrutun-dahiye-bolgesi-disindaki-bir-yerlesimi-vurdu-1088594446.html

18 yıl sonra bir ilk: İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışındaki bir yerleşimi vurdu

18 yıl sonra bir ilk: İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışındaki bir yerleşimi vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarının kapsamını giderek genişletirken 2006'dan beri ilk kez Dahiye dışındaki bir yerleşim birimini... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T09:12+0300

2024-09-30T09:12+0300

2024-09-30T09:12+0300

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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.Yerel medyada, saldırıda, Sünni mezhebine bağlı Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnanda-canli-yayin-yapan-fulya-ozturk-ve-ekibine-mudahale-edildi-yayin-kesildi-1088593237.html

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