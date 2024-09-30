https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/guzel-asklar-diyari-dizisi-setinde-aci-olay-oyuncularla-vedalasip-kopruden-atladi-1088629326.html

'Güzel Aşklar Diyarı' dizisi setinde acı olay: Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı

'Güzel Aşklar Diyarı' dizisi setinde acı olay: Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı

Sputnik Türkiye

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi setinde çalışan asistan Melek Ü. intihar girişiminde bulundu. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Güzel... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T21:04+0300

2024-09-30T21:04+0300

2024-09-30T21:05+0300

türkiye

dizi

aşk

televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

oyuncu

yerli oyuncu

kadın oyuncu

asistan

kostüm

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Güzel Aşklar Diyarı'nda çalışan asistan Melek Ü. oyuncularla vedalaşarak intihar girişiminde bulunduMagazin Burada'nın haberine göre Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri sırasında Ürgüp'te bulunan oyuncular çekimleri tamamladıktan sonra şehirden ayrılmak üzere yola çıktı. Ancak kostüm asistanı kadın yolda aracı durdurarak köprüden atladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve bir süredir ilaç kullandığı iddia edilen asistan kadının sete bir haftalığına dahil olduğu öğrenildi. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Melek Ü.'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kim?Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu dizi bu akşam yayınlanıyor. Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir?İzmir’de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan’ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya’ya gider. Evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz’in ihtişamlı düğününde cinayet işlenir. Deniz Ürgüp'te kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde yaşamak zorunda kalır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-cop-evde-ceset-bulundu-ceset-koku-nedeniyle-zor-cikarildi-1088624990.html

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dizi, aşk, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, asistan, kostüm, kostüm tasarımcısı