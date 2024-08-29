https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/turk-is-aclik-siniri-19-bin-271-lira-1087403986.html

Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira

Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira

Sputnik Türkiye

Türk-İş, ağustos ayında açlık sınırının 19 bin 271 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 lira oldu. Gıda fiyatları ise geçen aya göre... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T10:10+0300

2024-08-29T10:10+0300

2024-08-29T10:10+0300

ekonomi

türk-iş

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açlık sınırı

yoksulluk

yoksulluk sınırı

enflasyon

ekonomi

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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.Araştırmaya göre temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/aclik-siniri-19-bin-lirayi-yoksulluk-siniri-62-bin-lirayi-asti-1086326584.html

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türk-iş, açlık, açlık sınırı, yoksulluk, yoksulluk sınırı, enflasyon, ekonomi