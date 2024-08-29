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Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira
Sputnik Türkiye
Türk-İş, ağustos ayında açlık sınırının 19 bin 271 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 lira oldu. Gıda fiyatları ise geçen aya göre... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T10:10+0300
2024-08-29T10:10+0300
ekonomi
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açlık
açlık sınırı
yoksulluk
yoksulluk sınırı
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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.Araştırmaya göre temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/aclik-siniri-19-bin-lirayi-yoksulluk-siniri-62-bin-lirayi-asti-1086326584.html
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türk-iş, açlık, açlık sınırı, yoksulluk, yoksulluk sınırı, enflasyon, ekonomi
türk-iş, açlık, açlık sınırı, yoksulluk, yoksulluk sınırı, enflasyon, ekonomi

Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira

10:10 29.08.2024
© AAmarket, manav, sebze
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
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Türk-İş, ağustos ayında açlık sınırının 19 bin 271 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 lira oldu. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde 0,19 artış kaydetti.
Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
EKONOMİ
Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 62 bin lirayı aştı
30 Temmuz, 10:32
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