https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eski-milli-futbolcu-serhat-akina-yonelik-silahli-saldiriya-iliskin-yakalanan-6-kisi-adliyeye-1088597274.html
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 kişi adliyeye getirildi
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 kişi adliyeye getirildi
Sputnik Türkiye
Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T10:29+0300
2024-09-30T10:29+0300
2024-09-30T10:29+0300
türkiye
serhat akın
fenerbahçe
silahlı saldırı
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Eski milli futbolcu Serhat Akın, televizyon programı çıkışı silahlı bir saldırının hedefi olmuş olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktarmıştı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül'de Akın'a yönelik silahlı saldırıda bütün şüphelilerin yakalandığını duyurmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/macta-birden-yere-yigildi-hayatini-kaybetti-arsenaldenaciklamageldi-1088594665.html
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serhat akın, fenerbahçe, silahlı saldırı
serhat akın, fenerbahçe, silahlı saldırı
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 kişi adliyeye getirildi
Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Eski milli futbolcu Serhat Akın, televizyon programı çıkışı silahlı bir saldırının hedefi olmuş olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktarmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül'de Akın'a yönelik silahlı saldırıda bütün şüphelilerin yakalandığını duyurmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirildi.