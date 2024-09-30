https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/emekli-orani-tarihi-zirvede-6-ilde-emekli-sayisi-calisandan-fazla-1088613356.html

Emekli oranı tarihi zirvede: 6 ilde emekli sayısı çalışandan fazla

Emekli oranı tarihi zirvede: 6 ilde emekli sayısı çalışandan fazla

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde emeklilik oranı tarihi zirvelere yükseldi. 2022'de bir emekliye karşılık 2.1 çalışan varken bu oran 1.55'e kadar geriledi. Dengenin... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:58+0300

2024-09-30T13:58+0300

2024-09-30T13:58+0300

türkiye

işçi

emekli

çalışan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069228710_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_96c2c885d105fa6d4fb390d4ceb41e23.jpg

Türkiye genelinde emeklilerin çalışanlara oranı tarihi zirveye yükseldi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye'de 2023 sonunda 1 emekliye karşılık 1,58 çalışan bulunuyordu.Bu oran Haziran itibarıyla 1 emekliye karşılık 1,55 çalışana geriledi.1 emekliye karşılık 2 çalışanın üzerinde olunması riskin az olduğunu gösteriyor.EYT etkili olduEmekli oranının çalışanlara karşı bu kadar artmasında ana neden EYT oldu. EYT, çalışan-emekli oranına 0,5 puan etki etti.2022 yılında 1 emekliye karşışık 2,1 çalışan sayısına ulaşılmıştı.2023 ve 2024'te EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte emekli sayısı hızla arttı.Ayrıca enflasyon nedeniyle bu yıl emekli olacaklara daha yüksek aylık bağlanacak olması, emekli sayısındaki artışın bir başka nedeni olarak gösteriliyor.6 ilde çalışan sayısından fazla2024 haziran ayı itibariyle Türkiye’de 6 ilde emekli sayısı, çalışan kişi sayısından fazla.Bu iller Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın olarak sıralanıyor.İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sakarya, Bursa gibi sanayi yoğun, nüfus olarak da yüksek illerin de olduğu 58 ilde emekli çalışan oranında 0,01 ile 0,28 puan arası bozulma görüldü.Turizm illerinde ve deprem bölgesi illerinde ise çalışan sayısında artış var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ebrd-turk-ekonomisi-yuksek-enflasyon-doneminden-cikmaya-basladi-1088611225.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işçi, emekli, çalışan