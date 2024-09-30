https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ebrd-turk-ekonomisi-yuksek-enflasyon-doneminden-cikmaya-basladi-1088611225.html

EBRD: Türk ekonomisi yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladı

EBRD: Türk ekonomisi yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladı

Sputnik Türkiye

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankalarının karlılığı konusunda da endişeli olmadıklarını... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:18+0300

2024-09-30T13:18+0300

2024-09-30T13:18+0300

ekonomi

avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)

bankacılık

bankacılık sektörü

enflasyon

hiper enflasyon

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi. EBRD'nin Türk bankalarıyla işbirliklerinin uzun süreli olduğunu ve son dönemde Türk bankalarıyla imzaladıkları finansman anlaşmalarının sayısının arttığını dile getiren Malige, "Yılın bu dönemi itibarıyla Türk bankacılık ve finans sektöründeki yatırımlarımız 600 milyon Euro seviyesinde ama yıl henüz bitmedi ve yıl sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Malige, geçen yıl ise Türkiye'deki toplam 2,5 milyar Euro'luk yatırımlarının 1,2 milyar Euro'sunu finans sektörünün oluşturduğu bilgisini paylaştı.Türk bankacılık sektörü güçlü performans sergiliyorFrancis Malige, Türk ekonomisinin yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladığını ve toparlanma yolunda olduğunu vurgulayarak, bu süreçte Türk bankacılık sektörünün güçlü performans sergilediğini aktardı.Yaklaşık 20 yıldır Türk bankacılık sektörünü yakından takip ettiğini ifade eden Malige, sözlerini şöyle sürdürdü:Malige, son 12 aydan fazla süredir Türkiye'de ortodoks makroekonomi politikalarının uygulandığını anımsatarak, "Ortodoks ekonomi politikalarının sürdürülmesi çok önemli. Bence herkes, özellikle yabancı yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki bu geri dönüşü memnuniyetle karşılıyor, bu politikaların var ve kalıcı olduğu gerçeğine güveniyor." dedi.Türk bankalarıyla çalışmayı sürdüreceğizTürkiye ekonomisindeki yeşil ve dijital dönüşümü de değerlendiren Malige, bu kapsamda 750 milyon Euro'luk bir yeşil ekonomi programı başlattıklarını belirterek, şirketlerin yeşil dönüşümünün özellikle Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalar nedeniyle önemli olduğunu söyledi.Malige, EBRD'nin deprem bölgesine yönelik yatırımlarına ilişkin de bilgi vererek, depremin ardından 600 milyon euroluk bir finansmanı devreye aldıklarını ve bankalar aracılığıyla bölgedeki işletmelere finansman sağlandığını ifade etti. Bu finansmanın neredeyse tamamının işletmelere verildiğini kaydeden Malige, bundan sonraki aşamada işletmelerin ihtiyaçlarına nasıl karşılık vereceklerini anlamak ve bir sonraki aşamayı belirlemek için Türk bankalarıyla çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), bankacılık, bankacılık sektörü, enflasyon, hiper enflasyon