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EBRD: Türk ekonomisi yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladı
EBRD: Türk ekonomisi yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladı
Sputnik Türkiye
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankalarının karlılığı konusunda da endişeli olmadıklarını... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T13:18+0300
2024-09-30T13:18+0300
ekonomi
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)
bankacılık
bankacılık sektörü
enflasyon
hiper enflasyon
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi. EBRD'nin Türk bankalarıyla işbirliklerinin uzun süreli olduğunu ve son dönemde Türk bankalarıyla imzaladıkları finansman anlaşmalarının sayısının arttığını dile getiren Malige, "Yılın bu dönemi itibarıyla Türk bankacılık ve finans sektöründeki yatırımlarımız 600 milyon Euro seviyesinde ama yıl henüz bitmedi ve yıl sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Malige, geçen yıl ise Türkiye'deki toplam 2,5 milyar Euro'luk yatırımlarının 1,2 milyar Euro'sunu finans sektörünün oluşturduğu bilgisini paylaştı.Türk bankacılık sektörü güçlü performans sergiliyorFrancis Malige, Türk ekonomisinin yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladığını ve toparlanma yolunda olduğunu vurgulayarak, bu süreçte Türk bankacılık sektörünün güçlü performans sergilediğini aktardı.Yaklaşık 20 yıldır Türk bankacılık sektörünü yakından takip ettiğini ifade eden Malige, sözlerini şöyle sürdürdü:Malige, son 12 aydan fazla süredir Türkiye'de ortodoks makroekonomi politikalarının uygulandığını anımsatarak, "Ortodoks ekonomi politikalarının sürdürülmesi çok önemli. Bence herkes, özellikle yabancı yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki bu geri dönüşü memnuniyetle karşılıyor, bu politikaların var ve kalıcı olduğu gerçeğine güveniyor." dedi.Türk bankalarıyla çalışmayı sürdüreceğizTürkiye ekonomisindeki yeşil ve dijital dönüşümü de değerlendiren Malige, bu kapsamda 750 milyon Euro'luk bir yeşil ekonomi programı başlattıklarını belirterek, şirketlerin yeşil dönüşümünün özellikle Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalar nedeniyle önemli olduğunu söyledi.Malige, EBRD'nin deprem bölgesine yönelik yatırımlarına ilişkin de bilgi vererek, depremin ardından 600 milyon euroluk bir finansmanı devreye aldıklarını ve bankalar aracılığıyla bölgedeki işletmelere finansman sağlandığını ifade etti. Bu finansmanın neredeyse tamamının işletmelere verildiğini kaydeden Malige, bundan sonraki aşamada işletmelerin ihtiyaçlarına nasıl karşılık vereceklerini anlamak ve bir sonraki aşamayı belirlemek için Türk bankalarıyla çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ebrdden-turkiye-raporu-buyume-tahminini-degistirmedi-ekonomideki-risklere-dikkat-cekti-1088459563.html
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avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), bankacılık, bankacılık sektörü, enflasyon, hiper enflasyon
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), bankacılık, bankacılık sektörü, enflasyon, hiper enflasyon

EBRD: Türk ekonomisi yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladı

13:18 30.09.2024
© TwitterAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankalarının karlılığı konusunda da endişeli olmadıklarını vurgularken, Türk ekonomisinin yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladığını dile getirdi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi.
EBRD'nin Türk bankalarıyla işbirliklerinin uzun süreli olduğunu ve son dönemde Türk bankalarıyla imzaladıkları finansman anlaşmalarının sayısının arttığını dile getiren Malige, "Yılın bu dönemi itibarıyla Türk bankacılık ve finans sektöründeki yatırımlarımız 600 milyon Euro seviyesinde ama yıl henüz bitmedi ve yıl sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Malige, geçen yıl ise Türkiye'deki toplam 2,5 milyar Euro'luk yatırımlarının 1,2 milyar Euro'sunu finans sektörünün oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Türk bankacılık sektörü güçlü performans sergiliyor

Francis Malige, Türk ekonomisinin yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladığını ve toparlanma yolunda olduğunu vurgulayarak, bu süreçte Türk bankacılık sektörünün güçlü performans sergilediğini aktardı.
Yaklaşık 20 yıldır Türk bankacılık sektörünü yakından takip ettiğini ifade eden Malige, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk bankacılık sektörü güçlü sermaye ve likidite tamponlarına sahip. Bu durum zorluklar olmadığı anlamına gelmiyor. Şu an sektördeki en büyük zorluk yüksek faiz ortamının yarattığı istikrarsızlık ancak artık daha istikrarlı bir makroekonomik politika olduğu için bankalar bu belirsizlikten çıkıyor. Öte yandan, sektörde karlılık biraz dalgalı ama yine de sağlıklı karlılık seviyelerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle bankaların karlılığı konusunda endişeli değilim. Türk bankaları güçlü sermayeli ve bankalarla ilişkilerimizden oldukça memnunuz."

Malige, son 12 aydan fazla süredir Türkiye'de ortodoks makroekonomi politikalarının uygulandığını anımsatarak, "Ortodoks ekonomi politikalarının sürdürülmesi çok önemli. Bence herkes, özellikle yabancı yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki bu geri dönüşü memnuniyetle karşılıyor, bu politikaların var ve kalıcı olduğu gerçeğine güveniyor." dedi.

Türk bankalarıyla çalışmayı sürdüreceğiz

Türkiye ekonomisindeki yeşil ve dijital dönüşümü de değerlendiren Malige, bu kapsamda 750 milyon Euro'luk bir yeşil ekonomi programı başlattıklarını belirterek, şirketlerin yeşil dönüşümünün özellikle Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalar nedeniyle önemli olduğunu söyledi.
Malige, EBRD'nin deprem bölgesine yönelik yatırımlarına ilişkin de bilgi vererek, depremin ardından 600 milyon euroluk bir finansmanı devreye aldıklarını ve bankalar aracılığıyla bölgedeki işletmelere finansman sağlandığını ifade etti. Bu finansmanın neredeyse tamamının işletmelere verildiğini kaydeden Malige, bundan sonraki aşamada işletmelerin ihtiyaçlarına nasıl karşılık vereceklerini anlamak ve bir sonraki aşamayı belirlemek için Türk bankalarıyla çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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