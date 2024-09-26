EBRD'den Türkiye raporu: Büyüme tahminini değiştirmedi, ekonomideki risklere dikkat çekti

2023 yılında EBRD, Türkiye'ye rekor düzeyde 2,5 milyar euro yatırım yaptı ve bu yatırımın yarısından fazlası ülkenin yeşil dönüşümünü destekleyen projelere ayrıldı. EBRD tarafından kısa süre önce yayımlanan bir ülke teşhis raporu, Türkiye'nin verimliliğini artırması, insan sermayesini geliştirmesi ve özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yapısal reform gündeminin yeniden canlandırılması ve Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyelini etkileyen sistemik sorunların ele alınması gerektiği vurgulandı.

EBRD, 2009'dan bu yana 453 proje ve ticaret finansmanı limitleri aracılığıyla, çoğu özel sektörde olmak üzere 20 milyar eurodan fazla yatırım gerçekleştirdi.