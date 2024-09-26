https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ebrdden-turkiye-raporu-buyume-tahminini-degistirmedi-ekonomideki-risklere-dikkat-cekti-1088459563.html
EBRD'den Türkiye raporu: Büyüme tahminini değiştirmedi, ekonomideki risklere dikkat çekti
EBRD'den Türkiye raporu: Büyüme tahminini değiştirmedi, ekonomideki risklere dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EMRD), Türkiye ekonomisinin 2024 yılı için 2.7 büyüme tahminini değiştirmedi. Gri listeden çıkan Türkiye'ye yatırımcı... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T11:24+0300
2024-09-26T11:24+0300
2024-09-26T11:36+0300
ekonomi
ebrd
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)
türkiye
ekonomi
rapor
risk
gri liste
ekonomik büyüme
büyüme rakamları
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 2,7 oranında büyüme kaydedeceğini öngörerek, Mayıs ayında yaptığı tahminini korudu. Banka, 2025 yılı için ise büyüme oranının yüzde 3,0 seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu artışın, büyüme dinamiklerinin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışla destekleneceği belirtildi.Gri listeden çıkmak Türkiye'ye olan yatırımcı güvenini artırdıEBRD'nin bugün yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, EBRD bölgelerindeki genel büyüme tahmininin 2024 için yüzde 2,8'e düşürüldüğü, ancak 2025'te yüzde 3,5'e çıkacağı ifade edildi. Raporda ayrıca, Türkiye'deki son politika değişiklikleri ve ülkenin Haziran 2024'te Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasının yatırımcı güvenini artırdığı belirtildi. Türkiye’nin kredi temerrüt takası priminin (CDS) geçen yıl içinde önemli ölçüde düştüğü de raporda yer aldı.Raporda risklere de dikkat çekildiRaporda, Türkiye ekonomisindeki bazı temel riskler ele alındı. Bu riskler arasında yüksek enflasyonun kalıcı olması, Türk lirasının reel değer kazanmasının ihracat ve turizm üzerindeki etkileri, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve küresel finansman koşullarının sıkılığı yer alıyor. Raporda, Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun hâlâ yüksek seviyelerde olduğu ve bunun GSYİH'nin yüzde 20'sine denk geldiği belirtildi.Türkiye'ye 2.5 milyar euro yatırım yapıldı
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ebrd, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), türkiye, ekonomi, rapor, risk, gri liste, ekonomik büyüme, büyüme rakamları, büyüme beklentisi, büyüme tahmini
ebrd, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), türkiye, ekonomi, rapor, risk, gri liste, ekonomik büyüme, büyüme rakamları, büyüme beklentisi, büyüme tahmini
EBRD'den Türkiye raporu: Büyüme tahminini değiştirmedi, ekonomideki risklere dikkat çekti
11:24 26.09.2024 (güncellendi: 11:36 26.09.2024)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EMRD), Türkiye ekonomisinin 2024 yılı için 2.7 büyüme tahminini değiştirmedi. Gri listeden çıkan Türkiye'ye yatırımcı güveninin arttığı vurgulanırken, ekonomideki risklerin ise altı çizildi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 2,7 oranında büyüme kaydedeceğini öngörerek, Mayıs ayında yaptığı tahminini korudu. Banka, 2025 yılı için ise büyüme oranının yüzde 3,0 seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu artışın, büyüme dinamiklerinin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışla destekleneceği belirtildi.
Gri listeden çıkmak Türkiye'ye olan yatırımcı güvenini artırdı
EBRD'nin bugün yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, EBRD bölgelerindeki genel büyüme tahmininin 2024 için yüzde 2,8'e düşürüldüğü, ancak 2025'te yüzde 3,5'e çıkacağı ifade edildi. Raporda ayrıca, Türkiye'deki son politika değişiklikleri ve ülkenin Haziran 2024'te Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasının yatırımcı güvenini artırdığı belirtildi. Türkiye’nin kredi temerrüt takası priminin (CDS) geçen yıl içinde önemli ölçüde düştüğü de raporda yer aldı.
Raporda risklere de dikkat çekildi
Raporda, Türkiye ekonomisindeki bazı temel riskler ele alındı. Bu riskler arasında yüksek enflasyonun kalıcı olması, Türk lirasının reel değer kazanmasının ihracat ve turizm üzerindeki etkileri, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve küresel finansman koşullarının sıkılığı yer alıyor. Raporda, Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun hâlâ yüksek seviyelerde olduğu ve bunun GSYİH'nin yüzde 20'sine denk geldiği belirtildi.
Türkiye'ye 2.5 milyar euro yatırım yapıldı
2023 yılında EBRD, Türkiye'ye rekor düzeyde 2,5 milyar euro yatırım yaptı ve bu yatırımın yarısından fazlası ülkenin yeşil dönüşümünü destekleyen projelere ayrıldı. EBRD tarafından kısa süre önce yayımlanan bir ülke teşhis raporu, Türkiye'nin verimliliğini artırması, insan sermayesini geliştirmesi ve özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yapısal reform gündeminin yeniden canlandırılması ve Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyelini etkileyen sistemik sorunların ele alınması gerektiği vurgulandı.
EBRD, 2009'dan bu yana 453 proje ve ticaret finansmanı limitleri aracılığıyla, çoğu özel sektörde olmak üzere 20 milyar eurodan fazla yatırım gerçekleştirdi.