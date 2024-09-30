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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur
Sputnik Türkiye
Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi ile ilgili olarak "Ana muhalefet... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat 50 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, son dakika, yeni türkevi binası, lübnan, israil
recep tayyip erdoğan, son dakika, yeni türkevi binası, lübnan, israil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur

19:39 30.09.2024 (güncellendi: 20:12 30.09.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Ayrıntılar geliyor
Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi ile ilgili olarak "Ana muhalefet partisinin devrik eski genel başkanının Türkevi'nden niye bu kadar rahatsız olduğunu açıkçası anlayamıyoruz. Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur, " şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat 50 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
"Devletin sahibi, hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır."
"28 Şubat'ı horlatmaya çalışıyorlar. Hiç kimse o kara günleri geri getiremeyecek."
"İnsanımızın kılık kıyafetinden dolayı devletin belli kurumlarına giremediği dönemler, artık sona ermiştir."
"Bedel ödeyerek milletimize kazandırdığımız hak ve hürriyetlerin vesayet heveslileri tarafından gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz."
"Ana muhalefet partisinin devrik eski genel başkanının Türkevi'nden niye bu kadar rahatsız olduğunu açıkçası anlayamıyoruz. Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur, 85 milyonun iftihar vesilesidir, kapısı da Türk milletinin her ferdine açıktır."
"Türkiye bugün, özgürlük için, adalet için, hak ve hakkaniyet için mücadele eden tüm mazlumların küresel platformdaki sesi haline gelmiştir."
"30 ton insani yardım malzemesi çarşamba günü Beyrut'a ulaştı. Güvenlik şartları elverdiği ölçüde yardımlarımızı devam ettireceğiz."
"Uluslararası toplum, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz."
"Gazze, Batı Şeria, Lübnan'daki zulme en büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermelidir. Müslümanlar olarak, zulmü engellemede dünyaya liderlik yapmamız gerekiyor."
"Bugün Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmak, barışa, farklı inançların bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmak demektir."
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