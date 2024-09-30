Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur

"Devletin sahibi, hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır." "Devletin sahibi, hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır."

"28 Şubat'ı horlatmaya çalışıyorlar. Hiç kimse o kara günleri geri getiremeyecek." "28 Şubat'ı horlatmaya çalışıyorlar. Hiç kimse o kara günleri geri getiremeyecek."

"İnsanımızın kılık kıyafetinden dolayı devletin belli kurumlarına giremediği dönemler, artık sona ermiştir." "İnsanımızın kılık kıyafetinden dolayı devletin belli kurumlarına giremediği dönemler, artık sona ermiştir."

"Bedel ödeyerek milletimize kazandırdığımız hak ve hürriyetlerin vesayet heveslileri tarafından gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz." "Bedel ödeyerek milletimize kazandırdığımız hak ve hürriyetlerin vesayet heveslileri tarafından gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz."

"Ana muhalefet partisinin devrik eski genel başkanının Türkevi'nden niye bu kadar rahatsız olduğunu açıkçası anlayamıyoruz. Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur, 85 milyonun iftihar vesilesidir, kapısı da Türk milletinin her ferdine açıktır." "Ana muhalefet partisinin devrik eski genel başkanının Türkevi'nden niye bu kadar rahatsız olduğunu açıkçası anlayamıyoruz. Türkevi binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi 85 milyonundur, 85 milyonun iftihar vesilesidir, kapısı da Türk milletinin her ferdine açıktır."

"Türkiye bugün, özgürlük için, adalet için, hak ve hakkaniyet için mücadele eden tüm mazlumların küresel platformdaki sesi haline gelmiştir." "Türkiye bugün, özgürlük için, adalet için, hak ve hakkaniyet için mücadele eden tüm mazlumların küresel platformdaki sesi haline gelmiştir."

"30 ton insani yardım malzemesi çarşamba günü Beyrut'a ulaştı. Güvenlik şartları elverdiği ölçüde yardımlarımızı devam ettireceğiz." "30 ton insani yardım malzemesi çarşamba günü Beyrut'a ulaştı. Güvenlik şartları elverdiği ölçüde yardımlarımızı devam ettireceğiz."

"Uluslararası toplum, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz." "Uluslararası toplum, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz."

"Gazze, Batı Şeria, Lübnan'daki zulme en büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermelidir. Müslümanlar olarak, zulmü engellemede dünyaya liderlik yapmamız gerekiyor." "Gazze, Batı Şeria, Lübnan'daki zulme en büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermelidir. Müslümanlar olarak, zulmü engellemede dünyaya liderlik yapmamız gerekiyor."