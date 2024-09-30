https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/chp-lideri-ozel-sinan-ates-davasinda-durusmaya-katildi-burada-sadece-tetikciler-aracilar-var-1088628108.html

CHP lideri Özel, Sinan Ateş davasında duruşmaya katıldı: 'Burada sadece tetikçiler, aracılar var'

CHP lideri Özel, Sinan Ateş davasında duruşmaya katıldı: 'Burada sadece tetikçiler, aracılar var'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında yer aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Birincisi burada, sadece... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T19:35+0300

2024-09-30T19:35+0300

2024-09-30T19:38+0300

sinan ateş

türkiye

özgür özel

duruşma

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davayı takip etti."Mahkeme, fevkalade aceleci bir şekilde hiçbir talebi kabul etmediği gibi ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor" diyen Özel, iki konuda herkesin hemfikir olduğunu belirterek şunları söyledi:"100 yıllık Cumhuriyet'in başkentinde bir cenaze var ve orada duruyor. O cenazenin alıp defnedilmiş olması, O'nun kanını yerden kaldırmıyor. Orada iki kız çocuğunun babası yatıyor. Acılı bir annenin evladı, acılı bir eşin kocası orada yatıyor. Orada Türkiye'nin vicdanı yatıyor, orada ahlak yatıyor, orada adalet yatıyor" diyen CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:Özgür Özel, Ayşe Ateş'in "Sinan'la bizim dost bildiklerimiz düşmanımızmış, düşman bildiklerimiz dostumuzmuş" sözünün artık Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin sözü olduğunu belirterek, "Ben de şöyle ilave edeyim, Ayşe Hanım hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde artık bu ülkede iyiler hep birlikte olacağız. El eleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız" şeklinde konuştu.'Bundan sonra 'kötülerin ittifakı' ve 'iyilerin ittifakı' olmak üzere iki ittifak var'CHP Genel Başkanı Özel, bundan sonra Türkiye'de 'kötülerin ittifakı' ve 'iyilerin ittifakı' olmak üzere iki ittifakın bulunduğunu ifade etti."Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz; bu kötülüğe ortak olmayın" değerlendirmesini yaparak şunları söyledi:Özgür Özel, Sinan Ateş davasında sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Davayı bugün, yarın, istinafta, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/sinan-ates-davasinda-yeni-gelisme-atesin-avukati-davadan-cekildi-mi-1088619239.html

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