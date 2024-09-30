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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/chp-lideri-ozel-sinan-ates-davasinda-durusmaya-katildi-burada-sadece-tetikciler-aracilar-var-1088628108.html
CHP lideri Özel, Sinan Ateş davasında duruşmaya katıldı: 'Burada sadece tetikçiler, aracılar var'
CHP lideri Özel, Sinan Ateş davasında duruşmaya katıldı: 'Burada sadece tetikçiler, aracılar var'
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CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında yer aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Birincisi burada, sadece... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T19:35+0300
2024-09-30T19:38+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davayı takip etti."Mahkeme, fevkalade aceleci bir şekilde hiçbir talebi kabul etmediği gibi ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor" diyen Özel, iki konuda herkesin hemfikir olduğunu belirterek şunları söyledi:"100 yıllık Cumhuriyet'in başkentinde bir cenaze var ve orada duruyor. O cenazenin alıp defnedilmiş olması, O'nun kanını yerden kaldırmıyor. Orada iki kız çocuğunun babası yatıyor. Acılı bir annenin evladı, acılı bir eşin kocası orada yatıyor. Orada Türkiye'nin vicdanı yatıyor, orada ahlak yatıyor, orada adalet yatıyor" diyen CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:Özgür Özel, Ayşe Ateş'in "Sinan'la bizim dost bildiklerimiz düşmanımızmış, düşman bildiklerimiz dostumuzmuş" sözünün artık Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin sözü olduğunu belirterek, "Ben de şöyle ilave edeyim, Ayşe Hanım hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde artık bu ülkede iyiler hep birlikte olacağız. El eleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız" şeklinde konuştu.'Bundan sonra 'kötülerin ittifakı' ve 'iyilerin ittifakı' olmak üzere iki ittifak var'CHP Genel Başkanı Özel, bundan sonra Türkiye'de 'kötülerin ittifakı' ve 'iyilerin ittifakı' olmak üzere iki ittifakın bulunduğunu ifade etti."Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz; bu kötülüğe ortak olmayın" değerlendirmesini yaparak şunları söyledi:Özgür Özel, Sinan Ateş davasında sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Davayı bugün, yarın, istinafta, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/sinan-ates-davasinda-yeni-gelisme-atesin-avukati-davadan-cekildi-mi-1088619239.html
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sinan ateş, özgür özel, duruşma
sinan ateş, özgür özel, duruşma

CHP lideri Özel, Sinan Ateş davasında duruşmaya katıldı: 'Burada sadece tetikçiler, aracılar var'

19:35 30.09.2024 (güncellendi: 19:38 30.09.2024)
© AA / Cem TekkeşinoğluCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısı için ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısı için ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında yer aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Birincisi burada, sadece tetikçiler, aracılar var. Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyada. 'O dosyaya aman takipsizlik verin' baskıları var" şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davayı takip etti.
"Mahkeme, fevkalade aceleci bir şekilde hiçbir talebi kabul etmediği gibi ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor" diyen Özel, iki konuda herkesin hemfikir olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Birincisi burada, sadece tetikçiler, aracılar var. Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyada. 'O dosyaya aman takipsizlik verin' baskıları var. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar. Onlar o dosyada da yok. Onlar o dosyaya takipsizlik, bu dosyadaki tetikçilere de belli cezalar verip, nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, gençleri zehirleyen, salonda biri kimi nasıl vurmuş övünerek anlatan haysiyetsizler, para karşılığı yatarlar, öbür dosyadaki bağlantıları da kopartıp kendileri görevlerine devam etmeye çalışıyorlar."
"100 yıllık Cumhuriyet'in başkentinde bir cenaze var ve orada duruyor. O cenazenin alıp defnedilmiş olması, O'nun kanını yerden kaldırmıyor. Orada iki kız çocuğunun babası yatıyor. Acılı bir annenin evladı, acılı bir eşin kocası orada yatıyor. Orada Türkiye'nin vicdanı yatıyor, orada ahlak yatıyor, orada adalet yatıyor" diyen CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:
Eğer siz buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip aracıları görmezden gelip, esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp hem kamu vicdanında hem siyaseten hem hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Bir daha buradan sesleniyoruz; bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince. Hangisi? O ikisi... Bunu Ayşe Hanım da biliyor, annesi de biliyor, vicdan sahibi bütün siyaset arkadaşları da biliyor."
Özgür Özel, Ayşe Ateş'in "Sinan'la bizim dost bildiklerimiz düşmanımızmış, düşman bildiklerimiz dostumuzmuş" sözünün artık Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin sözü olduğunu belirterek, "Ben de şöyle ilave edeyim, Ayşe Hanım hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde artık bu ülkede iyiler hep birlikte olacağız. El eleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız" şeklinde konuştu.

'Bundan sonra 'kötülerin ittifakı' ve 'iyilerin ittifakı' olmak üzere iki ittifak var'

CHP Genel Başkanı Özel, bundan sonra Türkiye'de 'kötülerin ittifakı' ve 'iyilerin ittifakı' olmak üzere iki ittifakın bulunduğunu ifade etti.
"Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz; bu kötülüğe ortak olmayın" değerlendirmesini yaparak şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti, üstü örtülü bırakmayın. Kötünün ittifakından ayrılın, iyiliğe sarılın. İyi olursanız her şey olur. Hep birlikte aç da kalsak yoksul da olsak acı da çeksek iyiler akşam rahat uyur. Onlar rahat uyuyamıyor. Rahat uyuyamayanların yanından ayrılın. Tüm Türkiye'yi iyilerin ittifakına, vicdan sahiplerinin ittifakına çağırıyorum. Bu bir siyasi ittifak değildir. Ama Türkiye'yi kurtaracak ittifak, iyilerin ittifakıdır, akan kana susmayan, adaletsizliğe susmayan iki kız çocuğunun babasının cenazesini başkentte bırakmayanların ittifakıdır. Sırf ittifak sürsün diye buna susanlara, sırf bu yöneticilerin suçu ortaya çıkarsa partim de suçlu kabul edilir diye o ikisini defetmeyenlere söylüyorum, onlardan kurtulun, iyilerin yanına geçin."
Özgür Özel, Sinan Ateş davasında sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Davayı bugün, yarın, istinafta, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz" dedi.
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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