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Biden'dan Çin'i kızdıracak imza: Tayvan'a sunulacak askeri yardımın kapsamı belli oldu
Biden'dan Çin'i kızdıracak imza: Tayvan'a sunulacak askeri yardımın kapsamı belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, Tayvan’a savunma alanında kullanılmak üzere 567 milyon dolarlık yardımı onayladı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T11:57+0300
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin ile artan gerilim karşısında Tayvan’a savunma amacıyla 567 milyon dolarlık yardımı onayladığını duyurdu.Açıklamada, Başkan Biden’ın ABD Dışişleri Bakanı’na 'Tayvan'a yardım sağlamak üzere Savunma Bakanlığı'nın savunma ürünleri ve hizmetleri ile askeri eğitim ve öğretimde 567 milyon dolara kadar kesinti yapılmasını yönetme' yetkisi verdiği belirtilirken daha fazla açıklama yapılmadı.ABD Başkanı Biden, Nisan ayında Ukrayna'nın yanı sıra İsrail ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yeni ABD yardımı sağlayan yasa tasarısını imzalamıştı.ABD, resmi diplomatik ilişkileri olmasa da Tayvan’ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi konumunda.Çin, Washington yönetiminin Taipei’ye silah satışını sonlandırmasını talep ediyor.Taipei, yenilenmiş F-14 savaş uçaklarını da içeren ABD’nin silah teslimatlarının gecikmesinden şikayetçi.
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abd, tayvan, taipei, askeri yardım, savunma, joe biden, ukrayna, israil, çin, f-14
abd, tayvan, taipei, askeri yardım, savunma, joe biden, ukrayna, israil, çin, f-14

Biden'dan Çin'i kızdıracak imza: Tayvan'a sunulacak askeri yardımın kapsamı belli oldu

11:57 30.09.2024
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Biden, Tayvan’a savunma alanında kullanılmak üzere 567 milyon dolarlık yardımı onayladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin ile artan gerilim karşısında Tayvan’a savunma amacıyla 567 milyon dolarlık yardımı onayladığını duyurdu.

Açıklamada, Başkan Biden’ın ABD Dışişleri Bakanı’na 'Tayvan'a yardım sağlamak üzere Savunma Bakanlığı'nın savunma ürünleri ve hizmetleri ile askeri eğitim ve öğretimde 567 milyon dolara kadar kesinti yapılmasını yönetme' yetkisi verdiği belirtilirken daha fazla açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Biden, Nisan ayında Ukrayna'nın yanı sıra İsrail ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yeni ABD yardımı sağlayan yasa tasarısını imzalamıştı.

ABD, resmi diplomatik ilişkileri olmasa da Tayvan’ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi konumunda.

Çin, Washington yönetiminin Taipei’ye silah satışını sonlandırmasını talep ediyor.

Taipei, yenilenmiş F-14 savaş uçaklarını da içeren ABD’nin silah teslimatlarının gecikmesinden şikayetçi.
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