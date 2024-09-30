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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gemi tam olarak karaya oturdu
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Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sağlık sistemini eleştirerek 'gemi tam olarak karaya oturdu'... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen ‘Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nda konuştu. Özel, 31 Mart seçimlerinden itibaren taşıdıkları sorumluluklarının arttığını belirterek şunları söyledi: 'Endoskopi için bir yıl sonraya gün verilmesi normalleşmiş'Randevu sistemiyle ilgili yaşanan olayı hatırlatan Özel, “Bir buçuk yıl sonrasına verilen bir göz ameliyatının hastanın ölümünden 6 ay sonra evine telefon açılarak ameliyata davet edildiği o trajik, o ailesi kadar hepimizi kahreden sembol olay ortadadır. Bugün hastanelerde endoskopi için 1 yıl sonrasına gün verilmesi normalleşmiş, günü veren utanmaktadır, alan şaşırmaktadır ama bu sistemi kuranlar bu meseleye müdahale edememektedirler. Çünkü oluşturdukları sorun tamamen yapısal bir meseledir. O hastaneyi güya bedava yapacağız diye hasta sayıları ile ilgili verdikleri taahhütler o taahhütleri alanların bugünkü hesapları üzerinden masaya döküldüğünde daha fazla cihaz koymak daha fazla eleman çalıştırmak ki cihazla elemanın aynı şartnamede olması aynı taahhütnamede olması kadar hem onur kırıcı hem de kabul edilemez bir mesele bu ülkede yaşatılmaktadır. Kurtarmadığı için randevuda 1 yıl sonrasına verilmektedir ve eğer bu mesele temelde vazgeçtik kardeşim. İptal ettik kardeşim. Borcu liraya çevirdik, borç bizimdir kardeşim ama hastaneler bu milletindir demeden bu sorun çözülmeyecektir. Bu iktidar bu sorunu çözemeyecektir. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı konulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir” diye konuştu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gemi tam olarak karaya oturdu

13:39 30.09.2024 (güncellendi: 13:43 30.09.2024)
Özgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sağlık sistemini eleştirerek 'gemi tam olarak karaya oturdu' yorumunu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen ‘Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nda konuştu. Özel, 31 Mart seçimlerinden itibaren taşıdıkları sorumluluklarının arttığını belirterek şunları söyledi:

“Seçimlerde bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmanın verdiği özgüvenle bilhassa sağlık gibi en önemli olan bir alanda hem eşit hem ayrımsız hem ücretsiz olması gereken bir alanı her geçen gün daha eşitsizleştiren, ayrımın olduğu ve ücretsiz sağlık hizmetinin neredeyse kimse için hiçbir fasılın kalmadığı bir süreçte bir dokunulmazlığı vardı hükümetin. ‘Eğer vatandaş memnun olmasa bu kadar çok oy verir mi? Bizi birinci parti yapar mı’ diyorlardı. Sağlık alanı bu alanda aslında en derin hataların yapıldığı ama ilk başta daha önce hepimizin kabul ettiği, eleştirdiği, düzeltilmesi gereken yapısal ve ilginci sorunların üzerine gelmiş görece bir birleşme döneminden dolayı kamuoyu anketlerinde de sağlık hizmetlerinin diğer hizmetlere göre memnuniyetinin daha yüksek olduğu bir süreci maalesef sağlığı ticarileştirmek, sağlık hizmetlerini artık sınıfsal bir mesele haline getirmek için bir fırsata çevirdiler. O alanı dokunulmaz bir alan olarak gördüler. Bu konuda yanlışları eksikleri söyleyen kim varsa kamuoyu birlikte mahkum edilmeye çalışıldı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da diğer muhalefet partilerindeki bizler gibi sağlık meslek örgütlerinden gelen hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler sözlerini söylediklerinde kendi partilerinde dahi efendim bu alanda iktidar güçlü, buraları eleştirmeyelim gibi iletişime yönelik uyarıların alındığı dönemlerden geçtik. Şimdi öyle bir yere geldik ki deyim yerindeyse gemi tam olarak karaya oturdu.”

'Endoskopi için bir yıl sonraya gün verilmesi normalleşmiş'

Randevu sistemiyle ilgili yaşanan olayı hatırlatan Özel, “Bir buçuk yıl sonrasına verilen bir göz ameliyatının hastanın ölümünden 6 ay sonra evine telefon açılarak ameliyata davet edildiği o trajik, o ailesi kadar hepimizi kahreden sembol olay ortadadır. Bugün hastanelerde endoskopi için 1 yıl sonrasına gün verilmesi normalleşmiş, günü veren utanmaktadır, alan şaşırmaktadır ama bu sistemi kuranlar bu meseleye müdahale edememektedirler.
Çünkü oluşturdukları sorun tamamen yapısal bir meseledir. O hastaneyi güya bedava yapacağız diye hasta sayıları ile ilgili verdikleri taahhütler o taahhütleri alanların bugünkü hesapları üzerinden masaya döküldüğünde daha fazla cihaz koymak daha fazla eleman çalıştırmak ki cihazla elemanın aynı şartnamede olması aynı taahhütnamede olması kadar hem onur kırıcı hem de kabul edilemez bir mesele bu ülkede yaşatılmaktadır. Kurtarmadığı için randevuda 1 yıl sonrasına verilmektedir ve eğer bu mesele temelde vazgeçtik kardeşim. İptal ettik kardeşim. Borcu liraya çevirdik, borç bizimdir kardeşim ama hastaneler bu milletindir demeden bu sorun çözülmeyecektir. Bu iktidar bu sorunu çözemeyecektir. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı konulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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