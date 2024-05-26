https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/mersin-adana-yolunda-zincirleme-kaza-cok-sayida-can-kaybi-var-1084220901.html

Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'

Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'

Sputnik Türkiye

Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " İlgili... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T20:31+0300

2024-05-26T20:31+0300

2024-05-26T22:05+0300

türkiye

zincirleme kaza

mersin

adana

tag otoyolu

soruşturma

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya'dan açıklamaKazada can kaybının 10 olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamada bulundu:Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlgili makamlarımız kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardırCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazayla ilgili "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu. Mersin'deki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:

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türkiye

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adana

tag otoyolu

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