Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
07:03
2 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
08:32
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
08:46
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
10:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
10:33
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
10:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
11:35
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
16:11
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar' şairi: Ölümünün 41. yılında anılıyor
16:21
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
16:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
17:10
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
17:24
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:21
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
09:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
10:04
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
10:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
11:20
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
11:32
9 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:22
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:27
2 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
19:02
3 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
20:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
20:21
4 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
20:48
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
21:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/mersin-adana-yolunda-zincirleme-kaza-cok-sayida-can-kaybi-var-1084220901.html
Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'
Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'
Sputnik Türkiye
Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " İlgili... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T20:31+0300
2024-05-26T22:05+0300
türkiye
zincirleme kaza
mersin
adana
tag otoyolu
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084221199_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_c8561af9d8af312b394344a286d9f251.jpg
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya'dan açıklamaKazada can kaybının 10 olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamada bulundu:Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlgili makamlarımız kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardırCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazayla ilgili "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu. Mersin'deki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/istanbulda-silahli-saldiri-bir-olu-bir-yarali-1084220123.html
türkiye
mersin
adana
tag otoyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084221199_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_c0f29f3e9269139bb35ddf1136b19baa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zincirleme kaza, mersin, adana, tag otoyolu, soruşturma
zincirleme kaza, mersin, adana, tag otoyolu, soruşturma

Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'

20:31 26.05.2024 (güncellendi: 22:05 26.05.2024)
© AA / Mersin itfaiyesiTarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© AA / Mersin itfaiyesi
Abone ol
Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır" dedi. Adalet Bakanı Tunç ise kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Kazada can kaybının 10 olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamada bulundu:

"Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlgili makamlarımız kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazayla ilgili "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Mersin'deki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da silahlı saldırı: Bir ölü bir yaralı
20:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала