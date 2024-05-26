Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'
20:31 26.05.2024 (güncellendi: 22:05 26.05.2024)
© AA / Mersin itfaiyesiTarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
© AA / Mersin itfaiyesi
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Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır" dedi. Adalet Bakanı Tunç ise kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Kazada can kaybının 10 olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamada bulundu:
"Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlgili makamlarımız kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazayla ilgili "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.
Mersin'deki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:
"Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."