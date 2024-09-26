https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/besiktas-ve-israil-takimi-hapoel-shloma-tel-aviv-arasinda-oynanacak-basketbol-maci-belgrada-alindi-1088478606.html
Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı
Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken maçın Belgrad'a alındığı açıklandı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T17:08+0300
2024-09-26T17:08+0300
2024-09-26T17:08+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
basketbol
israil
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EuroCup, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda alındığını açıkladı. Kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi. Maç 8 Ekim'de oynanacak. BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/besiktas---maccabi-tel-aviv-macinda-kriz-israil-ekibi-turkiyede-oynayacak-mi-1087463380.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, basketbol, israil
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, basketbol, israil
Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken maçın Belgrad'a alındığı açıklandı.
EuroCup, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda alındığını açıkladı. Kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi. Maç 8 Ekim'de oynanacak.
BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.