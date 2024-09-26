https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/besiktas-ve-israil-takimi-hapoel-shloma-tel-aviv-arasinda-oynanacak-basketbol-maci-belgrada-alindi-1088478606.html

Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı

Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken maçın Belgrad'a alındığı açıklandı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T17:08+0300

2024-09-26T17:08+0300

2024-09-26T17:08+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

basketbol

israil

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EuroCup, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda alındığını açıkladı. Kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi. Maç 8 Ekim'de oynanacak. BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/besiktas---maccabi-tel-aviv-macinda-kriz-israil-ekibi-turkiyede-oynayacak-mi-1087463380.html

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, basketbol, israil