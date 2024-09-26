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Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı
Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken maçın Belgrad'a alındığı açıklandı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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EuroCup, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda alındığını açıkladı. Kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi. Maç 8 Ekim'de oynanacak. BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.
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Beşiktaş ve İsrail takımı Hapoel Shloma Tel Aviv arasında oynanacak basketbol maçı Belgrad'a alındı

17:08 26.09.2024
© AAbasketbol
basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AA
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken maçın Belgrad'a alındığı açıklandı.
EuroCup, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda alındığını açıkladı. Kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi. Maç 8 Ekim'de oynanacak.
BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
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