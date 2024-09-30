https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/bakan-bayraktar-venezuela-ile-enerjide-isbirligi-imkanlarini-ele-aldi-1088615627.html

Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide işbirliği imkanlarını ele aldı

Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide işbirliği imkanlarını ele aldı

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni işbirliği imkanlarını... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T14:24+0300

2024-09-30T14:24+0300

2024-09-30T14:24+0300

ekonomi

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

venezuela

enerji

petrol

petrol üretimi

petrol arama

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Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.Yeni işbirlikleri geliştirme konusu ele alındıVenezuela ile üst düzeyde devam eden ikili ilişkilerde enerji işbirliklerinin önemine vurgu yapılan paylaşımda, "Bu doğrultuda geçtiğimiz ocak ayında Karakas'ta imzaladığımız petrol ve doğal gaz alanlarındaki mutabakat zaptı, mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak nitelikte. Sayın Rodriguez ile yaptığımız görüşmede de bu anlaşma çerçevesinde somut adımlar atma, doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti noktasında yeni işbirlikleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/uzmanlar-yanitladi-dogalgaz-ne-zaman-acilmali-dusuk-derecede-acik-birakmak-maliyeti-azaltir-mi-1088611684.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, venezuela, enerji, petrol, petrol üretimi, petrol arama