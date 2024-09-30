https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/bakan-bayraktar-venezuela-ile-enerjide-isbirligi-imkanlarini-ele-aldi-1088615627.html
Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide işbirliği imkanlarını ele aldı
Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide işbirliği imkanlarını ele aldı
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni işbirliği imkanlarını... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T14:24+0300
2024-09-30T14:24+0300
2024-09-30T14:24+0300
ekonomi
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
venezuela
enerji
petrol
petrol üretimi
petrol arama
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Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.Yeni işbirlikleri geliştirme konusu ele alındıVenezuela ile üst düzeyde devam eden ikili ilişkilerde enerji işbirliklerinin önemine vurgu yapılan paylaşımda, "Bu doğrultuda geçtiğimiz ocak ayında Karakas'ta imzaladığımız petrol ve doğal gaz alanlarındaki mutabakat zaptı, mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak nitelikte. Sayın Rodriguez ile yaptığımız görüşmede de bu anlaşma çerçevesinde somut adımlar atma, doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti noktasında yeni işbirlikleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/uzmanlar-yanitladi-dogalgaz-ne-zaman-acilmali-dusuk-derecede-acik-birakmak-maliyeti-azaltir-mi-1088611684.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, venezuela, enerji, petrol, petrol üretimi, petrol arama
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, venezuela, enerji, petrol, petrol üretimi, petrol arama
Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide işbirliği imkanlarını ele aldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni işbirliği imkanlarını görüştü.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.
Yeni işbirlikleri geliştirme konusu ele alındı
Venezuela ile üst düzeyde devam eden ikili ilişkilerde enerji işbirliklerinin önemine vurgu yapılan paylaşımda, "Bu doğrultuda geçtiğimiz ocak ayında Karakas'ta imzaladığımız petrol ve doğal gaz alanlarındaki mutabakat zaptı, mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak nitelikte. Sayın Rodriguez ile yaptığımız görüşmede de bu anlaşma çerçevesinde somut adımlar atma, doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti noktasında yeni işbirlikleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.