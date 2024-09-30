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Antalya'da hortum çıktı: Seralar ve evler hasar aldı
Antalya'da hortum çıktı: Seralar ve evler hasar aldı
Sputnik Türkiye
Antalya Serik ilçesinde akşam saatlerinde aniden hortum meydana geldi. Hava olayı sırasında bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Mahalledeki 4 serada... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
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hortum
doğa
doğal afet
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yıldırım
serik
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum ev ve seralara zarar verdi, ağaçlar devrildi.Antalya Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde aniden hortum çıktı. Hortum sırasında 4 serada hasar oluştu. Evinin çatısı uçan Vedat Topçu “Hortum birden ağaçları komple yere yatırdı. Ben evdeydim, evimin çatısını koparttı attı” dedi. Serası zarar gören Mesut Balcı ise “Seranın içerisinde çalışıyordum. Aşağıdan bir fırtına, hortum geldi. Seranın oluklarını, muşambalarını kaldırdı. Kendimi zor kurtardım” diye konuştu. Hortum sırasında Tekke Mahallesi'nde bulunan bazı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespiti için açıklama yaptı.Antalya’da 1 kişi yaşamını yitirdiHortum çıkan Serik ilçesinde traktörle tarla süren 17 yaşındaki Selahattin Erol yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Selahattin Erol'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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antalya, hortum, doğa, doğal afet, sera, yağmur, fırtına, yıldırım, serik
antalya, hortum, doğa, doğal afet, sera, yağmur, fırtına, yıldırım, serik

Antalya'da hortum çıktı: Seralar ve evler hasar aldı

20:30 30.09.2024
© AA / Servet TümerAntalya hortum
Antalya hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA / Servet Tümer
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Antalya Serik ilçesinde akşam saatlerinde aniden hortum meydana geldi. Hava olayı sırasında bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Mahalledeki 4 serada hasar oluşurken bazı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum ev ve seralara zarar verdi, ağaçlar devrildi.
Antalya Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde aniden hortum çıktı. Hortum sırasında 4 serada hasar oluştu. Evinin çatısı uçan Vedat Topçu “Hortum birden ağaçları komple yere yatırdı. Ben evdeydim, evimin çatısını koparttı attı” dedi.
Serası zarar gören Mesut Balcı ise “Seranın içerisinde çalışıyordum. Aşağıdan bir fırtına, hortum geldi. Seranın oluklarını, muşambalarını kaldırdı. Kendimi zor kurtardım” diye konuştu.
Hortum sırasında Tekke Mahallesi'nde bulunan bazı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespiti için açıklama yaptı.

Antalya’da 1 kişi yaşamını yitirdi

Hortum çıkan Serik ilçesinde traktörle tarla süren 17 yaşındaki Selahattin Erol yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Selahattin Erol'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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