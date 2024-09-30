https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/alkole-yeni-zam-yolda-yuzde-5-15-arasinda-zam-bekleniyor-1088626657.html
Alkole yeni zam yolda: Yüzde 5-15 arasında zam bekleniyor
Alkole yeni zam yolda: Yüzde 5-15 arasında zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ekim ayının ilk haftasında ağır alkol grubuna zam geleceğini duyurdu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T18:38+0300
2024-09-30T18:38+0300
2024-09-30T18:44+0300
ekonomi
alkol
alkol satışı
zam
tekel bayileri yardımlaşma derneği
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ağır alkol grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) yönelik yeni bir zam geleceğini duyurdu. Dündar sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Ekim ayının ilk haftası ağır alkol guruplarına % 5 ile % 15 arası maliyet zamı bekleniyor." dedi. Ağır alkollü içki grubuna yönelik yüzde 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz’dan itibaren yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/akaryakit-sigara-ve-alkole-otv-zammi-1085483152.html
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alkol, alkol satışı, zam, tekel bayileri yardımlaşma derneği
alkol, alkol satışı, zam, tekel bayileri yardımlaşma derneği
Alkole yeni zam yolda: Yüzde 5-15 arasında zam bekleniyor
18:38 30.09.2024 (güncellendi: 18:44 30.09.2024)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ekim ayının ilk haftasında ağır alkol grubuna zam geleceğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ağır alkol grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) yönelik yeni bir zam geleceğini duyurdu. Dündar sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Ekim ayının ilk haftası ağır alkol guruplarına % 5 ile % 15 arası maliyet zamı bekleniyor." dedi.
Ağır alkollü içki grubuna yönelik yüzde 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz’dan itibaren yapılmıştı.