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Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı
Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı
Sputnik Türkiye
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV artışı gerçekleşti. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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benzin
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akaryakıt
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında da bu oranda artış yapıldı.Benzin fiyatları ne durumda?Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı da 4,8 liradan 5,7 liraya yükseldi. Yani 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında arttı. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.Alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da Yurt içi ÜFE oranında artırıldı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 478,13 liradan 571,37 liraya yükseltildi.
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Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı

14:07 03.07.2024 (güncellendi: 14:08 03.07.2024)
© AAAlkol
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV artışı gerçekleşti.
TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında da bu oranda artış yapıldı.

Benzin fiyatları ne durumda?

Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı da 4,8 liradan 5,7 liraya yükseldi. Yani 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında arttı. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.
Alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da Yurt içi ÜFE oranında artırıldı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 478,13 liradan 571,37 liraya yükseltildi.
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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