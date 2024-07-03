https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/akaryakit-sigara-ve-alkole-otv-zammi-1085483152.html
Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı
Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı
Sputnik Türkiye
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV artışı gerçekleşti. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:07+0300
2024-07-03T14:07+0300
2024-07-03T14:08+0300
ekonomi
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TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında da bu oranda artış yapıldı.Benzin fiyatları ne durumda?Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı da 4,8 liradan 5,7 liraya yükseldi. Yani 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında arttı. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.Alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da Yurt içi ÜFE oranında artırıldı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 478,13 liradan 571,37 liraya yükseltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/kidem-tazminati-tavani-belli-oldu-1-temmuzdan-itibaren-gecerli-olacak-1085478902.html
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Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı
14:07 03.07.2024 (güncellendi: 14:08 03.07.2024)
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV artışı gerçekleşti.
TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında da bu oranda artış yapıldı.
Benzin fiyatları ne durumda?
Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.
ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı da 4,8 liradan 5,7 liraya yükseldi. Yani 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında arttı. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.
Alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da Yurt içi ÜFE oranında artırıldı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 478,13 liradan 571,37 liraya yükseltildi.