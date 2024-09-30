https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/akbank-guvenlik-acigi-ve-veri-sizintisi-iddialarina-yanit-verdi-1088624662.html

Akbank, güvenlik açığı ve veri sızıntısı iddialarına yanıt verdi

Akbank, güvenlik açığı ve veri sızıntısı iddialarına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Akbank, bankanın güvenlik sisteminde açık olduğu ve veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialarla ilgili açıklama yaptı, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T17:45+0300

2024-09-30T17:45+0300

2024-09-30T17:45+0300

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Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Akbank, müşterilerinin veri güvenliği prensiplerini gözeterek gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmanın, Bankanın birinci önceliği olduğunu belirtti.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Öncelikle belirtmek isteriz ki bankamızın sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır. Bu çerçevede bankamız; bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başka Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamındaki gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır." denildi. Dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun mücadele içindeyiz vurgusuTüm bankacılık ve finans sektörü gibi kendilerinin de dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun bir mücadele içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda sektörümüze paralel şekilde, bankamızca alınan önlemlerle birçok dolandırıcılık teşebbüsü engellenmekte ve müşterilerimizin mağduriyeti önlenmektedir. Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli yayın kanallarında bankamız hedef alınarak yapılan ve bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/uzmani-yeni-uygulamanin-detaylarini-anlatti-guvenli-odeme-sistemi-nedir-ne-ise-yarar-1088501479.html

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akbank, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, bankacılık, mobil bankacılık, bankacılık sektörü