https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/arabasinda-kacak-elektronik-sigaralar-yakalanmisti-edirne-milletvekili-un-chpden-istifa-etti-1088567643.html

Arabasında kaçak elektronik sigaralar yakalanmıştı: Edirne Milletvekili Ün, CHP'den istifa etti

Arabasında kaçak elektronik sigaralar yakalanmıştı: Edirne Milletvekili Ün, CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T00:04+0300

2024-09-29T00:04+0300

2024-09-29T00:05+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ediz ün

edirne

istifa

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifa etmeyi talep ettiğini ve bu talebinin uygun görüldüğünü bildirdi.CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sayın Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/arabasinda-kacar-elektronik-sigaralar-yakalanmisti-chpli-milletvekili-ediz-unun-arabasi-61-kez-1088346674.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ediz ün, edirne, istifa