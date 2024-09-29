https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/arabasinda-kacak-elektronik-sigaralar-yakalanmisti-edirne-milletvekili-un-chpden-istifa-etti-1088567643.html
Arabasında kaçak elektronik sigaralar yakalanmıştı: Edirne Milletvekili Ün, CHP'den istifa etti
Arabasında kaçak elektronik sigaralar yakalanmıştı: Edirne Milletvekili Ün, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T00:04+0300
2024-09-29T00:04+0300
2024-09-29T00:05+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
ediz ün
edirne
istifa
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifa etmeyi talep ettiğini ve bu talebinin uygun görüldüğünü bildirdi.CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sayın Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/arabasinda-kacar-elektronik-sigaralar-yakalanmisti-chpli-milletvekili-ediz-unun-arabasi-61-kez-1088346674.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ediz ün, edirne, istifa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ediz ün, edirne, istifa
Arabasında kaçak elektronik sigaralar yakalanmıştı: Edirne Milletvekili Ün, CHP'den istifa etti
00:04 29.09.2024 (güncellendi: 00:05 29.09.2024)
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifa etmeyi talep ettiğini ve bu talebinin uygun görüldüğünü bildirdi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sayın Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi.