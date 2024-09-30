https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ahmet-hakan-meric-erkan-ve-yasar-alptekine-bravo-gurul-gurul-ovuyorum-1088597125.html
Ahmet Hakan: Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin'e bravo, gürül gürül övüyorum
Ahmet Hakan: Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin'e bravo, gürül gürül övüyorum
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Ahmet Hakan, Ahu Tuğba'nın cenaze törenine katılan Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin'e ilişkin "Bu çok net bir insanlıktır. Bu çok net bir erdemdir. Gürül gürül... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T10:13+0300
2024-09-30T10:13+0300
2024-09-30T10:13+0300
yaşam
ahu tuğba
yaşar alptekin
meriç erkan
ahmet hakan
cenaze
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Cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, cumartesi günü toprağa verildi.Cenaze törenine Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin de katıldı. Ahmet Hakan bugünkü yazısında oyuncuların tavırlarına ilişkin şunları söyledi:
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ahu tuğba, yaşar alptekin, meriç erkan, ahmet hakan, cenaze
ahu tuğba, yaşar alptekin, meriç erkan, ahmet hakan, cenaze
Ahmet Hakan: Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin'e bravo, gürül gürül övüyorum
Ahmet Hakan, Ahu Tuğba'nın cenaze törenine katılan Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin'e ilişkin "Bu çok net bir insanlıktır. Bu çok net bir erdemdir. Gürül gürül övüyorum her ikisini de" dedi.
Cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, cumartesi günü toprağa verildi.
Cenaze törenine Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin de katıldı. Ahmet Hakan bugünkü
yazısında oyuncuların tavırlarına ilişkin şunları söyledi:
"MERİÇ ERKAN: Eski hayatını terk edip yeni bir hayata başladı. Bembeyaz bir sarık ve bembeyaz bir cübbeyle dolaşıyor. Artık hayata nasıl bakıyor, tam olarak bilemiyorum. Yeni bakış açısında itiraz edeceğim birçok şey olabilir. Ama kişisel tercihini saygıyla karşılıyorum. YAŞAR ALPTEKİN: 90’ların ünlü isimlerindendi. O da değişti. Artık fese benzer siyah bir takkeyle dolaşıyor. Dindar bir portre çiziyor. Nasıl bir dindarlık anlayışı var? Bilemiyorum. Maneviyatı nasıl algılıyor? Onu da bilemiyorum. Ama kişisel tercihtir, saygı duyarım. İşte bu iki isim, Ahu Tuğba’nın cenazesinde buluşmuş. Çok güzel şeyler söylemişler Ahu Tuğba için. Hayırla anmışlar Ahu Tuğba’yı. “Biz artık yeni bir hayata başladık, eski hayatımızın bir figürünü niye övelim, cenazesine niye katılalım” dememişler. Bu çok net bir zarafettir. Bu çok net bir insanlıktır. Bu çok net bir erdemdir. Gürül gürül övüyorum her ikisini de."