Ahmet Hakan: Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin'e bravo, gürül gürül övüyorum

"MERİÇ ERKAN: Eski hayatını terk edip yeni bir hayata başladı. Bembeyaz bir sarık ve bembeyaz bir cübbeyle dolaşıyor. Artık hayata nasıl bakıyor, tam olarak bilemiyorum. Yeni bakış açısında itiraz edeceğim birçok şey olabilir. Ama kişisel tercihini saygıyla karşılıyorum. YAŞAR ALPTEKİN: 90’ların ünlü isimlerindendi. O da değişti. Artık fese benzer siyah bir takkeyle dolaşıyor. Dindar bir portre çiziyor. Nasıl bir dindarlık anlayışı var? Bilemiyorum. Maneviyatı nasıl algılıyor? Onu da bilemiyorum. Ama kişisel tercihtir, saygı duyarım. İşte bu iki isim, Ahu Tuğba’nın cenazesinde buluşmuş. Çok güzel şeyler söylemişler Ahu Tuğba için. Hayırla anmışlar Ahu Tuğba’yı. “Biz artık yeni bir hayata başladık, eski hayatımızın bir figürünü niye övelim, cenazesine niye katılalım” dememişler. Bu çok net bir zarafettir. Bu çok net bir insanlıktır. Bu çok net bir erdemdir. Gürül gürül övüyorum her ikisini de."