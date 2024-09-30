https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/acil-ameliyat-onerilen-kadina-bosanma-asamasindaki-esinden-izin-almasi-kosulu-getirildi-1088597671.html

Acil ameliyat önerilen kadına boşanma aşamasındaki eşinden izin alması koşulu getirildi

Acil ameliyat önerilen kadına boşanma aşamasındaki eşinden izin alması koşulu getirildi

Sputnik Türkiye

Acil olarak rahim ve yumurtalıkları alınması için ameliyat önerilen kadına, operasyon için boşanma aşamasında olduğu eşinden izin alması koşulu getirildi... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T10:25+0300

2024-09-30T10:25+0300

2024-09-30T10:25+0300

türkiye

boşanma

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Ankara'da yaşayan Burçak Topaç, Muharrem Topaç ile evlendi. Burçak Topaç, evliliği içinde sevgi ve saygı görmediği, eşinin kendisiyle iletişim kurmadığı, evliliğinin ilk gününden itibaren özellikle ekonomik şiddete maruz kalarak, örselendiğini savunarak, Ankara 20. Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Hürriyet'in haberine göre koca Topaç, eşinden boşanmak istemediğini ileri sürerek, verilen karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. Böylece boşanma davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesinin kararı beklenirken Burçak Topaç sağlık sorunları yaşamaya başladı ve Ankara Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.Hastaneden 'eşinden izin al' cevabıHastanede yapılan tetkikler sonucunda Burçak Topaç’ın rahim ve yumurtalıklarının alınması için ameliyat önerildi. Ancak hastanede, Sağlık Bakanlığı prosedürü gerekçe gösterilerek, söz konusu ameliyat için, boşanma aşamasında olan eşinden onam (hasta yakını izin belgesi) istenildi. Çünkü taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin karar kesinleşmemesi nedeniyle Burçak Topaç, halen resmiyette evli olarak görünüyordu. Bunun üzerine Burçak Topaç, halen eşi olan Muharrem Topaç ile iletişime geçti. İddialara göre, durumun önemi ve verilecek onamın aciliyeti belirtilmesine karşın, koca Muharrem Topaç, “kendisinden hiçbir hak talep etmeksizin boşanma konusunda anlaşması halinde” söz konusu onayı verebileceğini belirtti.Burçak Topaç avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla 25 Eylül tarihinde, Ankara 6. Aile Mahkemesine başvurarak, ivedilikle müvekkilin tıbbi gereklilik kapsamında davalı eşin onamına ihtiyaç olmaksızın her türlü tedaviyi yapabilmesine dair kendisine yetki verilmesi talebinde bulundu.‘Eş rızası isteniyor'Avukat Mehtap Sakinci, özel hastanelerde benzer durumdaki operasyonların “acil müdahale” tanımına sokularak yapılabildiğini, ancak müvekkilinin özel bir hastanede tedavi almasının maddi anlamda mümkün olmadığını belirtti.Sakinci, “Ülkemizdeki yasal mevzuat kapsamında, kadının doğurganlığını etkileyen konularda, kadının evli olması halinde eş rızası gündeme geliyor. Müvekkilim, 48 yaşında bir kadın. Maalesef kendi bedeni üzerinde bir hakka yetkiye sahip bırakılmıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/kendisiyle-evlenen-kadin-10-seanslik-cift-terapisinin-ardindan-bosanma-karari-aldi-1088018085.html

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boşanma, türkiye, mahkeme, kadın, erkek, evlilik, ameliyat