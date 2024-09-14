https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/kendisiyle-evlenen-kadin-10-seanslik-cift-terapisinin-ardindan-bosanma-karari-aldi-1088018085.html

Kendisiyle evlenen kadın, 10 seanslık 'çift terapisinin' ardından boşanma kararı aldı

Kendisiyle evlenen kadın, 10 seanslık 'çift terapisinin' ardından boşanma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Londra'da, geçen sene kendisiyle evlenen kadın, bir senenin ardından boşandığını açıkladı. Kendisiyle '10 seans çift terapisine' katıldığını söyleyen Suellen... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T14:41+0300

2024-09-14T14:41+0300

2024-09-14T14:46+0300

yaşam

londra

brezilya

evlilik

evlilik teklifi

terapi

boşanma

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Geçen sene Londra'da kendisiyle dünya evine giren kadın, yaklaşık bir yıllık evliliğini sonlandırdığını duyurdu.Suellen Carey isimli sosyal medya fenomeni, geçen sene Eylül ayında düzenlediği törenle resmen kendi ile evlenmişti. Carey, bir seneden sonra evliliğini sonlandırmaya karar vermesi üzerine düşüncelerini dile getirirken, 'kendisine bağlılık konusu da karşılaştığı zorluklardan' bahsetti.Kendi üzerinde 'mükemmeliyet baskısı' kurduğunu ve bununla başa çıkmanın zorluklarından bahseden Carey, 'kendisiyle evli olsa bile kusurlarını kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu' anladığını söyledi.'10 seanslık çift terapisi' aldıAslen Brezilya asıllı olan 36 yaşındaki Carey, solo evliliğini devam ettirebilmek için kendisiyle çift terapisi bile gördüğünü ancak ilişkisinde en sonunda yalnız hissettiği zamanlar olduğunu itiraf etti.Tek başına evliliğindeki sorunlarını çözmek için bir terapistle 10 seans geçirdikten sonra, boşanmanın tek seçeneği olduğuna karar veren Carey, 'solo evliliğinden pişman olmadığını' dile getirdi.Solo evliliği sırasında kendini iyileştirme ve keşfetme sürecinde olduğunu, 'kişisel gelişimin insanı farklı yönlere götürülebileceğini' söyledi.Kendiyle boşandıktan sonra 'kalbini yeni olasılıklara açmanın zamanının geldiğini' söyleyen Carey, 'bir eş bulabilirse tekrardan evlenebileceğini' söyledi.

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londra, brezilya, evlilik, evlilik teklifi, terapi, boşanma