https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnan-basbakani-mikati-ordumuzu-israil-sinirina-cekmeye-haziriz-1088614231.html
Lübnan Başbakanı Mikati: Ordumuzu İsrail sınırına çekmeye hazırız
Lübnan Başbakanı Mikati: Ordumuzu İsrail sınırına çekmeye hazırız
Sputnik Türkiye
İsrail'in kara harekatına girişeceği iddiaları sürmeye devam ederken, Lübnan Başbakanı Mikati'den "Lübnan'ın güneyine ordu konuşlandırmaya hazırız" açıklaması... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T14:03+0300
2024-09-30T14:03+0300
2024-09-30T14:19+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
lübnan
hasan nasrallah
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israil
abd
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Lübnan'ın güneyinde gerilim ve çatışmalarda tansiyon git gide yükselirken Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Lübnan Başbakanı'ndan açıklama geldi. Necip Mikati, Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması noktasındaki kararlılığını yineleyerek Lübnan'ın güneyine ordu konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi. Lübnan'ın İsrail ile olan sınırını 2006'dan beri Hizbullah'ın yönettiği biliniyor. Lübnan ordusu o dönemden beri Hizbullah'ın kalesi olan yerlere ordusunu sokmuyor.Almanya'dan Nasrullah açıklaması: 'İsrail kendini savunuyor'Bunun yanında birçok Avrupa Birliği ülkesi İsrail'e tam desteğini sunmaya devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Nasrallah'ın öldürülmesi hakkında 'İsrail’in kendini savunma hakkıdır' açıklaması geldi. Açıklamada, saldırının gerçekleştiği anlarda Hizbullah’ın üst düzey liderlerinin toplantıda olduğu iddia edilirken, “Uzak bir mesafeden bile, ilerideki operasyonlarını planladıklarını varsaymak mümkün. Bu açıdan bakıldığında, burada kendini savunma hakkının kullanıldığına inanmak için nedenler de var” ifadeleri kullanıldı.'Nasrallah ABD yapımı bomba ile öldürüldü'ABD’li senatör Mark Kelly ise Amerikan NBC kanalına dün verdiği röportajda Nasrallah’ın öldürüldüğü hava saldırısında ABD yapımı bombanın kullanıldığını açıkladı. Kelly, saldırıdaki bombanın 900 kg ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba olduğunu söyledi.İsrail tarafı saldırıda kullanılan silahlara ilişkin bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/nasrallahin-olmesi-ardindan-hizbullahtan-ilk-savas-aciklamasi--1088606554.html
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hizbullah, lübnan, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, abd, almanya
hizbullah, lübnan, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, abd, almanya
Lübnan Başbakanı Mikati: Ordumuzu İsrail sınırına çekmeye hazırız
14:03 30.09.2024 (güncellendi: 14:19 30.09.2024)
İsrail'in kara harekatına girişeceği iddiaları sürmeye devam ederken, Lübnan Başbakanı Mikati'den "Lübnan'ın güneyine ordu konuşlandırmaya hazırız" açıklaması geldi.
Lübnan'ın güneyinde gerilim ve çatışmalarda tansiyon git gide yükselirken Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Lübnan Başbakanı'ndan açıklama geldi. Necip Mikati, Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması noktasındaki kararlılığını yineleyerek Lübnan'ın güneyine ordu konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi.
Lübnan'ın İsrail ile olan sınırını 2006'dan beri Hizbullah'ın yönettiği biliniyor. Lübnan ordusu o dönemden beri Hizbullah'ın kalesi olan yerlere ordusunu sokmuyor.
Almanya'dan Nasrullah açıklaması: 'İsrail kendini savunuyor'
Bunun yanında birçok Avrupa Birliği ülkesi İsrail'e tam desteğini sunmaya devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Nasrallah'ın öldürülmesi hakkında 'İsrail’in kendini savunma hakkıdır' açıklaması geldi.
Açıklamada, saldırının gerçekleştiği anlarda Hizbullah’ın üst düzey liderlerinin toplantıda olduğu iddia edilirken, “Uzak bir mesafeden bile, ilerideki operasyonlarını planladıklarını varsaymak mümkün. Bu açıdan bakıldığında, burada kendini savunma hakkının kullanıldığına inanmak için nedenler de var” ifadeleri kullanıldı.
'Nasrallah ABD yapımı bomba ile öldürüldü'
ABD’li senatör Mark Kelly ise Amerikan NBC kanalına dün verdiği röportajda Nasrallah’ın öldürüldüğü hava saldırısında ABD yapımı bombanın kullanıldığını açıkladı. Kelly, saldırıdaki bombanın 900 kg ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba olduğunu söyledi.
İsrail tarafı saldırıda kullanılan silahlara ilişkin bir açıklama yapmadı.