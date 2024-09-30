https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/14-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasinda-18-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1088619419.html

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 18 kişi adliyeye sevk edildi

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 18 kişi adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pedagog eşliğinde ifade veren 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan '18 kişi' bugün adliyeye sevk... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T16:02+0300

2024-09-30T16:02+0300

2024-09-30T16:03+0300

türkiye

cinsel istismar

cinsel taciz

cinsel saldırı

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuklara cinsel taciz

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Çocuğun geçen hafta Osmaniye’de pedagog eşliğinde verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı operasyonlar başlatmış ve 18 kişiyi gözaltına almıştı. 18 kişi bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay bölgede ve sosyal medyada infial yarattı.

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cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz