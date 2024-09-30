https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/14-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasinda-18-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1088619419.html
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pedagog eşliğinde ifade veren 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan '18 kişi' bugün adliyeye sevk... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T16:02+0300
2024-09-30T16:02+0300
2024-09-30T16:03+0300
türkiye
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuklara cinsel taciz
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Çocuğun geçen hafta Osmaniye’de pedagog eşliğinde verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı operasyonlar başlatmış ve 18 kişiyi gözaltına almıştı. 18 kişi bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay bölgede ve sosyal medyada infial yarattı.
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cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz
cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
16:02 30.09.2024 (güncellendi: 16:03 30.09.2024)
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pedagog eşliğinde ifade veren 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan '18 kişi' bugün adliyeye sevk edildi.
Çocuğun geçen hafta Osmaniye’de pedagog eşliğinde verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı operasyonlar başlatmış ve 18 kişiyi gözaltına almıştı. 18 kişi bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay bölgede ve sosyal medyada infial yarattı.