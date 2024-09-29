https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/yemendeki-hudeyde-limanina-hava-saldirisi-duzenlendi-1088583662.html
İsrail Yemen’deki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenledi
İsrail Yemen’deki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Hudeyde Limanı hava saldırısı ile vuruldu. Saldırının ardından kentten yükselen dumanlar görüntülendi. Hedeflerin arasında yakıt tankları ve... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T18:09+0300
2024-09-29T18:09+0300
2024-09-29T19:07+0300
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Lübnan'a düzenlenen saldırılar sürerken Yemen’in Hudeyde kentine de hava saldırısı düzenlendi.Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından limandan dumanlar yükseldi. İsrail ordusu limana hava saldırıları düzenlendiğini doğruladı.İsrail saldırıyı üstlendiSputnik’e konuşan yerel yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Yemen’in Hudeyde kentinin kuzeyindeki Ras İsa Limanı’ndaki yakıt tanklarını bombaladığını belirtti. İsrail ordusu ise Hudeyde’deki enerji santrallerine ve limana hava saldırıları düzenlendiğini doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/israilden-beyruta-yeni-hava-saldirisi-lubnandan-10-roketle-karsilik-verildi-1088582108.html
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yemen, hava saldırısı, uçak, saldırı, bombalı saldırı, israil, israil-filistin, husi, husi yönetimi, husiler, hudeyde, liman
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İsrail Yemen’deki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenledi
18:09 29.09.2024 (güncellendi: 19:07 29.09.2024)
Yemen’deki Hudeyde Limanı hava saldırısı ile vuruldu. Saldırının ardından kentten yükselen dumanlar görüntülendi. Hedeflerin arasında yakıt tankları ve mühimmatların olduğu belirtildi. İsrail ordusu ise saldırıyı üstlendiğini doğruladı.
Lübnan'a düzenlenen saldırılar sürerken Yemen’in Hudeyde kentine de hava saldırısı düzenlendi.
Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından limandan dumanlar yükseldi. İsrail ordusu limana hava saldırıları düzenlendiğini doğruladı.
İsrail saldırıyı üstlendi
Sputnik’e konuşan yerel yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Yemen’in Hudeyde kentinin kuzeyindeki Ras İsa Limanı’ndaki yakıt tanklarını bombaladığını belirtti. İsrail ordusu ise Hudeyde’deki enerji santrallerine ve limana hava saldırıları düzenlendiğini doğruladı.