https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/israilden-beyruta-yeni-hava-saldirisi-lubnandan-10-roketle-karsilik-verildi-1088582108.html

İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı: 'Lübnan'dan 10 roketle karşılık verildi'

İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı: 'Lübnan'dan 10 roketle karşılık verildi'

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıya ceaben İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine Lübnan'dan 10 roket atıldı. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T16:39+0300

2024-09-29T16:39+0300

2024-09-29T16:42+0300

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israil ordusu (idf)

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 'Hizbullah'ın kalesi' olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine 'nokta hava saldırısı' düzenlediğini duyurdu.İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Dahiye bölgesine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.İsrail ordu radyosu, Beyrut'taki hava saldırısında Hizbullah'ın 'patlayıcı ve füze üretiminden sorumlu kimya biriminin başındaki isme suikast gerçekleştirildiğini' ileri sürdü.Lübnan'dan İsrail'e yanıtBu arada İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesi ve Haamakim yerleşim birimine Lübnan'dan 10 roket atıldığını belirtti.Ordu, saldırı sonrası alarm sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Bölgeye yakın Hayfa kentinden patlama sesleri duyuldu.Açıklamada, fırlatılan roketlerden bazılarının engellendiği belirtilerek, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah'a ait noktaları hedef almayı sürdürdüğü kaydedildi.İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldüHizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası sürerken Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), lübnan, beyrut, hizbullah, roket