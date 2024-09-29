https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/mansur-yavasin-korumalari-ve-chp-ilce-baskani-hakkinda-suc-duyurusu-1088584784.html
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
AK Parti Mut İlçe Başkanı Çopur, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadeye... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T19:46+0300
2024-09-29T19:46+0300
2024-09-29T19:48+0300
mansur yavaş
darp
suç duyurusu
ak parti
politika
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AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında Yavaş'a eleştiriler yöneltti. AK Partili Çopur, söz konusu konuşma sonrası yaşanan arbedede Yavaş'ın korumaları, CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve partililer hakkında kendisini darp ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduCHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP üyeleri Mehmet Deveci ve Şuayip Yılmaz ifadeye çağrıldı. CHP ilçe başkanı Günay ve iki CHP'li isim savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/basketbol-gelisim-merkezi-acilisinda-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1088583181.html
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mansur yavaş, darp, suç duyurusu, ak parti, mut
mansur yavaş, darp, suç duyurusu, ak parti, mut
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu
19:46 29.09.2024 (güncellendi: 19:48 29.09.2024)
AK Parti Mut İlçe Başkanı Çopur, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadeye çağrılan 3 CHP'li isim savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında Yavaş'a eleştiriler yöneltti.
AK Partili Çopur, söz konusu konuşma sonrası yaşanan arbedede Yavaş'ın korumaları, CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve partililer hakkında kendisini darp ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu
CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP üyeleri Mehmet Deveci ve Şuayip Yılmaz ifadeye çağrıldı. CHP ilçe başkanı Günay ve iki CHP'li isim savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.