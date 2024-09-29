https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/mansur-yavasin-korumalari-ve-chp-ilce-baskani-hakkinda-suc-duyurusu-1088584784.html

Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

AK Parti Mut İlçe Başkanı Çopur, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadeye... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T19:46+0300

2024-09-29T19:46+0300

2024-09-29T19:48+0300

mansur yavaş

darp

suç duyurusu

ak parti

politika

mut

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AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında Yavaş'a eleştiriler yöneltti. AK Partili Çopur, söz konusu konuşma sonrası yaşanan arbedede Yavaş'ın korumaları, CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve partililer hakkında kendisini darp ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduCHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP üyeleri Mehmet Deveci ve Şuayip Yılmaz ifadeye çağrıldı. CHP ilçe başkanı Günay ve iki CHP'li isim savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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mansur yavaş, darp, suç duyurusu, ak parti, mut