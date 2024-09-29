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Trabzonspor Konyaspor’u 3-2 yendi: Ozan Tufan koltuk değnekleri ile stadyumdan ayrıldı
Trabzonspor Konyaspor’u 3-2 yendi: Ozan Tufan koltuk değnekleri ile stadyumdan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Trabzonspor'un evinde karşılaştığı Konyaspor’u 3-2 yendiği maçta Ozan Tufan sakatlanarak koltuk değneği ile hastaneye kaldırıldı.Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor’u 3-2 yendi. Maçın 37. dakikasında bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sakatlandı ve oyundan çıktı. Ozan Tufan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından 29 yaşındaki futbolcu, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Hastanede tedaviye alınan Ozan Tufan'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası belli olacak. Ozan Tufan kimdir?23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de doğan Ozan Tufan 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından Championship kulübü Hull City ile sözleşme imzaladı. Son olarak Trabzonspor'a transfer olan oyuncu için Hull City 2 milyon euro bonservis bedeli aldı.
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ozan tufan, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hastane, trabzon, trabzonspor, konya, konyaspor, süper lig
ozan tufan, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hastane, trabzon, trabzonspor, konya, konyaspor, süper lig

Trabzonspor Konyaspor’u 3-2 yendi: Ozan Tufan koltuk değnekleri ile stadyumdan ayrıldı

19:42 29.09.2024
© AA / Hakan Burak AltunözOzan Tufan
Ozan Tufan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Tufan, maç sonrası stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.
Trabzonspor'un evinde karşılaştığı Konyaspor’u 3-2 yendiği maçta Ozan Tufan sakatlanarak koltuk değneği ile hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor’u 3-2 yendi. Maçın 37. dakikasında bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sakatlandı ve oyundan çıktı. Ozan Tufan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından 29 yaşındaki futbolcu, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Hastanede tedaviye alınan Ozan Tufan'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası belli olacak.

Ozan Tufan kimdir?

23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de doğan Ozan Tufan 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından Championship kulübü Hull City ile sözleşme imzaladı. Son olarak Trabzonspor'a transfer olan oyuncu için Hull City 2 milyon euro bonservis bedeli aldı.
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