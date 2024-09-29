https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/trabzonspor-konyasporu-3-2-yendi-ozan-tufan-koltuk-degnekleri-ile-stadyumdan-ayrildi-1088584825.html
Trabzonspor Konyaspor’u 3-2 yendi: Ozan Tufan koltuk değnekleri ile stadyumdan ayrıldı
Trabzonspor Konyaspor’u 3-2 yendi: Ozan Tufan koltuk değnekleri ile stadyumdan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T19:42+0300
2024-09-29T19:42+0300
2024-09-29T19:42+0300
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Trabzonspor'un evinde karşılaştığı Konyaspor’u 3-2 yendiği maçta Ozan Tufan sakatlanarak koltuk değneği ile hastaneye kaldırıldı.Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor’u 3-2 yendi. Maçın 37. dakikasında bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sakatlandı ve oyundan çıktı. Ozan Tufan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından 29 yaşındaki futbolcu, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Hastanede tedaviye alınan Ozan Tufan'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası belli olacak. Ozan Tufan kimdir?23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de doğan Ozan Tufan 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından Championship kulübü Hull City ile sözleşme imzaladı. Son olarak Trabzonspor'a transfer olan oyuncu için Hull City 2 milyon euro bonservis bedeli aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/messi-hakeme-hakaret-etti-sen-tam-bir-bas-belasisin-1088580558.html
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ozan tufan, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hastane, trabzon, trabzonspor, konya, konyaspor, süper lig
ozan tufan, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hastane, trabzon, trabzonspor, konya, konyaspor, süper lig
Trabzonspor Konyaspor’u 3-2 yendi: Ozan Tufan koltuk değnekleri ile stadyumdan ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Tufan, maç sonrası stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.
Trabzonspor'un evinde karşılaştığı Konyaspor’u 3-2 yendiği maçta Ozan Tufan sakatlanarak koltuk değneği ile hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor’u 3-2 yendi. Maçın 37. dakikasında bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sakatlandı ve oyundan çıktı. Ozan Tufan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından 29 yaşındaki futbolcu, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Hastanede tedaviye alınan Ozan Tufan'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası belli olacak.
23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de doğan Ozan Tufan 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından Championship kulübü Hull City ile sözleşme imzaladı. Son olarak Trabzonspor'a transfer olan oyuncu için Hull City 2 milyon euro bonservis bedeli aldı.