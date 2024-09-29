Siirt Pervari'de askeri araç devrildi

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ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı

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Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?