https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/siirt-pervaride-askeri-arac-devrildi-1088579012.html
Siirt Pervari'de askeri araç devrildi
Siirt Pervari'de askeri araç devrildi
Sputnik Türkiye
Siirt Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de bir askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T15:00+0300
2024-09-29T15:00+0300
2024-09-29T15:00+0300
türkiye
asker
askeri araç
siirt
pervari
kaza
araba
araba kazası
türk askeri
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Siirt Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de askeri aracın gece saatlerinde devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.Siirt'in Pervari ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaralanan askerleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisi-vuruldu-1088550807.html
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asker, askeri araç, siirt, pervari, kaza, araba, araba kazası, türk askeri
asker, askeri araç, siirt, pervari, kaza, araba, araba kazası, türk askeri
Siirt Pervari'de askeri araç devrildi
Siirt Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de bir askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Siirt Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de askeri aracın gece saatlerinde devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaralanan askerleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.