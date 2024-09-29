Rus ordusu, NATO ülkelerinden subayların bulunduğu binayı vurdu: 15 ölü
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие на БТР во время обучения мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy/
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Ukrayna ordusuna askeri destek sağlayan yabancı eğitmen ve paralı askerlerin meşru hedef olacağı uyarısını birçok kez dile getiren Rusya, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet yürüten bu tür gruplara etkili biçimde bombardıman düzenliyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'in kontrolündeki bir yerleşimde NATO ülkelerinden subayların bulunduğu bir binanın Rus ordusu tarafından vurulduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'de Ukrayna ordusuna ait olan ve NATO subaylarının bulunduğu bir binayı havaya uçurduğunu kaydetti.
Lebedev, sağlık ekiplerinden gelen bilgiye göre bombardıman sonucunda 15 yabancı ülke vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade etti.
Lebedev, binanın bulunduğu caddenin trafiğe kapatıldığını ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını da aktardı.
Bu arada Lebedev, Rus ordusunun Zaporojye'deki bombardımanlarda İHA üreticisi Motor Sich ile roket motoru üreticisi Progress şirketlerine ait fabrikaları vurduğunu söyledi.
Lebedev, Nikolayev Bölgesi'ndeki taarruzda da Ukrayna ordusunda ABD yapımı HIMARS roket sistemlerini kullanan personele ait konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi.
Lebedev, yaklaşık 20 ölü ve 20 yaralı bulunduğunun altını çizdi.
Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'de Ukrayna ordusuna ait olan ve NATO subaylarının bulunduğu bir binayı havaya uçurduğunu kaydetti.
Lebedev, sağlık ekiplerinden gelen bilgiye göre bombardıman sonucunda 15 yabancı ülke vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade etti.
Lebedev, binanın bulunduğu caddenin trafiğe kapatıldığını ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını da aktardı.
Bu arada Lebedev, Rus ordusunun Zaporojye'deki bombardımanlarda İHA üreticisi Motor Sich ile roket motoru üreticisi Progress şirketlerine ait fabrikaları vurduğunu söyledi.
Lebedev, Nikolayev Bölgesi'ndeki taarruzda da Ukrayna ordusunda ABD yapımı HIMARS roket sistemlerini kullanan personele ait konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi.
Lebedev, yaklaşık 20 ölü ve 20 yaralı bulunduğunun altını çizdi.