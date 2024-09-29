https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/rus-ordusu-nato-ulkelerinden-subaylarin-bulundugu-binayi-vurdu-15-olu-1088580452.html

Rus ordusu, NATO ülkelerinden subayların bulunduğu binayı vurdu: 15 ölü

Rus ordusu, NATO ülkelerinden subayların bulunduğu binayı vurdu: 15 ölü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusuna askeri destek sağlayan yabancı eğitmen ve paralı askerlerin meşru hedef olacağı uyarısını birçok kez dile getiren Rusya, özel askeri harekat... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T15:34+0300

2024-09-29T15:34+0300

2024-09-29T15:34+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

özel askeri harekat

sergey lebedev

zaporojye

zaporojye bölgesi

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'in kontrolündeki bir yerleşimde NATO ülkelerinden subayların bulunduğu bir binanın Rus ordusu tarafından vurulduğunu belirtti.Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'de Ukrayna ordusuna ait olan ve NATO subaylarının bulunduğu bir binayı havaya uçurduğunu kaydetti.Lebedev, sağlık ekiplerinden gelen bilgiye göre bombardıman sonucunda 15 yabancı ülke vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade etti.Lebedev, binanın bulunduğu caddenin trafiğe kapatıldığını ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını da aktardı.Bu arada Lebedev, Rus ordusunun Zaporojye'deki bombardımanlarda İHA üreticisi Motor Sich ile roket motoru üreticisi Progress şirketlerine ait fabrikaları vurduğunu söyledi.Lebedev, Nikolayev Bölgesi'ndeki taarruzda da Ukrayna ordusunda ABD yapımı HIMARS roket sistemlerini kullanan personele ait konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi.Lebedev, yaklaşık 20 ölü ve 20 yaralı bulunduğunun altını çizdi.

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zaporojye bölgesi

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