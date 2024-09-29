Rus ordusu, NATO ülkelerinden subayların bulunduğu binayı vurdu: 15 ölü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:10
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:10
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
08:03
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
08:33
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
17 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
09:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
10:12
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
10:34
8 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
10:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
11:30
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
11:43
4 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
12:19
2 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
13:09
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
13:27
2 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
13:40
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
14:12
19 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
14:36
3 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
18:08
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:05
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:37
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/rus-ordusu-nato-ulkelerinden-subaylarin-bulundugu-binayi-vurdu-15-olu-1088580452.html
Rus ordusu, NATO ülkelerinden subayların bulunduğu binayı vurdu: 15 ölü
Rus ordusu, NATO ülkelerinden subayların bulunduğu binayı vurdu: 15 ölü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna askeri destek sağlayan yabancı eğitmen ve paralı askerlerin meşru hedef olacağı uyarısını birçok kez dile getiren Rusya, özel askeri harekat... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T15:34+0300
2024-09-29T15:34+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
özel askeri harekat
sergey lebedev
zaporojye
zaporojye bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088579287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5af2a838cc5cf7e4a936c6ccbe9aeb7.jpg
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'in kontrolündeki bir yerleşimde NATO ülkelerinden subayların bulunduğu bir binanın Rus ordusu tarafından vurulduğunu belirtti.Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'de Ukrayna ordusuna ait olan ve NATO subaylarının bulunduğu bir binayı havaya uçurduğunu kaydetti.Lebedev, sağlık ekiplerinden gelen bilgiye göre bombardıman sonucunda 15 yabancı ülke vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade etti.Lebedev, binanın bulunduğu caddenin trafiğe kapatıldığını ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını da aktardı.Bu arada Lebedev, Rus ordusunun Zaporojye'deki bombardımanlarda İHA üreticisi Motor Sich ile roket motoru üreticisi Progress şirketlerine ait fabrikaları vurduğunu söyledi.Lebedev, Nikolayev Bölgesi'ndeki taarruzda da Ukrayna ordusunda ABD yapımı HIMARS roket sistemlerini kullanan personele ait konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi.Lebedev, yaklaşık 20 ölü ve 20 yaralı bulunduğunun altını çizdi.
rusya
zaporojye
zaporojye bölgesi
nikolayev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088579287_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_8d836d61452054cff3708c023f22e33d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, sergey lebedev, zaporojye, zaporojye bölgesi, nikolayev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, motor sich
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, sergey lebedev, zaporojye, zaporojye bölgesi, nikolayev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, motor sich

Rus ordusu, NATO ülkelerinden subayların bulunduğu binayı vurdu: 15 ölü

15:34 29.09.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие на БТР во время обучения мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Военнослужащие на БТР во время обучения мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ordusuna askeri destek sağlayan yabancı eğitmen ve paralı askerlerin meşru hedef olacağı uyarısını birçok kez dile getiren Rusya, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet yürüten bu tür gruplara etkili biçimde bombardıman düzenliyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'in kontrolündeki bir yerleşimde NATO ülkelerinden subayların bulunduğu bir binanın Rus ordusu tarafından vurulduğunu belirtti.

Sputnik'e demeç veren Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'de Ukrayna ordusuna ait olan ve NATO subaylarının bulunduğu bir binayı havaya uçurduğunu kaydetti.

Lebedev, sağlık ekiplerinden gelen bilgiye göre bombardıman sonucunda 15 yabancı ülke vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lebedev, binanın bulunduğu caddenin trafiğe kapatıldığını ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını da aktardı.

Bu arada Lebedev, Rus ordusunun Zaporojye'deki bombardımanlarda İHA üreticisi Motor Sich ile roket motoru üreticisi Progress şirketlerine ait fabrikaları vurduğunu söyledi.

Lebedev, Nikolayev Bölgesi'ndeki taarruzda da Ukrayna ordusunda ABD yapımı HIMARS roket sistemlerini kullanan personele ait konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi.

Lebedev, yaklaşık 20 ölü ve 20 yaralı bulunduğunun altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала