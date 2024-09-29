https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/ruandada-6-kisi-nadir-gorulen-marburg-hummasindan-oldu-1088582040.html
Ruanda'da 6 kişi nadir görülen Marburg Humması'ndan öldü
Ruanda'da 6 kişi nadir görülen Marburg Humması'ndan öldü
Sputnik Türkiye
Ruanda'da nadir görülen Marburg Humması'ndan 6 kişi yaşamını yitirdi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, ülkede patlak veren Marburg salgınıyla ilgili Ruanda... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T16:53+0300
2024-09-29T16:53+0300
2024-09-29T16:55+0300
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Ruanda Sağlık Bakanlığı, 27 Eylülde ülkede Marburg virüsüne bağlı bir salgın yaşandığını açıklamış, hastaların yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve virüsün çıkış yerinin araştırıldığını duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölgesi, dün yaptığı açıklamada şu ana kadar 26 vaka ve 6 ölüm bildirildiğini duyurdu. Ruanda Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, basına yaptığı açıklamada virüsten etkilenenlerin çoğunun yoğun bakım ünitesindeki sağlık çalışanları olduğunu söyledi.DSÖ Afrika açıklamasında şunları kaydetti:Marburg Humması nedir? Belirtileri nelerdir?Yüzde 88'e varan ölüm oranına sahip Marburg virüsü, Ebola ile aynı virüs ailesindendir. Enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla insanlara yayılır. Marburg virüsünün neden olduğu hastalık aniden başlar ve birçok hastada yedi gün içinde şiddetli belirtiler gelişir. Şiddetli ateş, şiddetli baş ve kas ağrıları ile kusma ve ishal, Marburg virüsünün meydana getirdiği Marburg Humması'nın en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Halihazırda Marburg virüsü hastalığıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için lisanslı bir aşı bulunmuyor.Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında, Sırbistan ve Almanya'nın Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş salgını ortaya çıktığında tanımlanmıştır. Başlangıçta laboratuvar çalışanları, birkaç tıbbi personel ve onların bakımıyla ilgilenen aile üyeleri olmak üzere 31 kişi hastalanmış ve 7 ölüm rapor edilmiştir. İlk enfekte olan insanlar araştırma yaparken ithal Afrika yeşil maymunlara veya onların dokularına temas etmişlerdi. Marburg virüsünün rezervuarı Rousettus aegytiacus denilen Afrika meyve yarasasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/israilden-beyruta-yeni-hava-saldirisi-lubnandan-10-roketle-karsilik-verildi-1088582108.html
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marburg humması, marburg virüsü, ruanda, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
marburg humması, marburg virüsü, ruanda, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
Ruanda'da 6 kişi nadir görülen Marburg Humması'ndan öldü
16:53 29.09.2024 (güncellendi: 16:55 29.09.2024)
Ruanda'da nadir görülen Marburg Humması'ndan 6 kişi yaşamını yitirdi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, ülkede patlak veren Marburg salgınıyla ilgili Ruanda Sağlık Bakanlığı ve çevre ülkelerle ortak çalışacaklarını açıkladı.
Ruanda Sağlık Bakanlığı, 27 Eylülde ülkede Marburg virüsüne bağlı bir salgın yaşandığını açıklamış, hastaların yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve virüsün çıkış yerinin araştırıldığını duyurmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölgesi, dün yaptığı açıklamada şu ana kadar 26 vaka ve 6 ölüm bildirildiğini duyurdu. Ruanda Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, basına yaptığı açıklamada virüsten etkilenenlerin çoğunun yoğun bakım ünitesindeki sağlık çalışanları olduğunu söyledi.
DSÖ Afrika açıklamasında şunları kaydetti:
"Virüs vakaları ülkenin 30 bölgesinden yedisinde bildirildi. 20 vaka izole edildi ve tedavi görüyor, bildirilen vakalarla temas kuran 161 kişi ise şu ana kadar tespit edildi ve yetkililer kapsamlı müdahale önlemlerini artırıp enfeksiyonun kaynağını belirlemek için soruşturmayı derinleştirirken izleniyor."
Marburg Humması nedir? Belirtileri nelerdir?
Yüzde 88'e varan ölüm oranına sahip Marburg virüsü, Ebola ile aynı virüs ailesindendir. Enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla insanlara yayılır. Marburg virüsünün neden olduğu hastalık aniden başlar ve birçok hastada yedi gün içinde şiddetli belirtiler gelişir.
Şiddetli ateş, şiddetli baş ve kas ağrıları ile kusma ve ishal, Marburg virüsünün meydana getirdiği Marburg Humması'nın en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Halihazırda Marburg virüsü hastalığıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için lisanslı bir aşı bulunmuyor.
Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında, Sırbistan ve Almanya'nın Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş salgını ortaya çıktığında tanımlanmıştır. Başlangıçta laboratuvar çalışanları, birkaç tıbbi personel ve onların bakımıyla ilgilenen aile üyeleri olmak üzere 31 kişi hastalanmış ve 7 ölüm rapor edilmiştir. İlk enfekte olan insanlar araştırma yaparken ithal Afrika yeşil maymunlara veya onların dokularına temas etmişlerdi. Marburg virüsünün rezervuarı Rousettus aegytiacus denilen Afrika meyve yarasasıdır.