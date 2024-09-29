https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/nepaldeki-sel-ve-heyelanlarda-olu-sayisi-100e-yukseldi-onlarca-kisi-kayip-1088569833.html

Nepal'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 100'e yükseldi, onlarca kişi kayıp

Nepal'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 100'e yükseldi, onlarca kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Nepal'de Muson yağmurları hafta sonu sel ve heyelan getirdi. Başkent Katmandu dahil önemli otoyollar kapandı, ölü sayısı 100'e yükseldi. Polis, Katmandu... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T09:28+0300

2024-09-29T09:28+0300

2024-09-29T09:51+0300

dünya

nepal

katmandu

sel felaketi

heyelan

muson yağmurları

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Ülke genelinde geçen hafta Muson yağışları sebebiyle otobüslerin gece otoyollarda seyahat etmesi yasaklanarak heyelan uyarısı yapılmıştı. Cuma gecesi şiddetlenen yağış sonrasında meydana gelen sel ve heyelanda ölü sayısının 100'e yükseldiği açıklandı. Katmandu'da bugün şehrin ana yolları heyelanlar nedeniyle kapalı kaldı. Katmandu'yu ülkenin geri kalanına bağlayan önemli Prithvi otoyolu da dahil olmak üzere üç otoyol heyelanlar nedeniyle kapalı. Su altında kalan Katmandu'nun güney kesiminde, su seviyeleri çekilmeye başlayınca hasarın boyutu ortaya çıktı. Kurtarma görevlileri, başkent yakınlarındaki bir otoyolda meydana gelen heyelan sonucu Katmandu'ya giden iki otobüsten gece boyunca 14 cansız beden çıkardı. En az bir otobüs ve diğer araçlar hala aynı noktada gömülü ve kurtarma görevlileri kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Nepal hükümeti, üç gün boyunca Nepal genelindeki okulları kapatacağını duyurdu.

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nepal, katmandu, sel felaketi, heyelan, muson yağmurları