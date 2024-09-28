https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/milli-egitim-bakani-tekin-ahiligi-okullarimizda-ogretmek-ve-yasatmak-istiyoruz-1088564797.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ahiliği okullarımızda öğretmek ve yaşatmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ahiliği okullarımızda öğretmek ve yaşatmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuşan Bakan Tekin, özellikle çocukların ve gençlerin Ahilik teşkilatı ve bu... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T21:35+0300

2024-09-28T21:35+0300

2024-09-28T21:35+0300

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

ahi evran

ahilik haftası

türkiye yüzyılı

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Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları paylaşmak istediğini söyledi.Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hedef olarak işaret ettiği, tarihlerinden aldıkları ilhamla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasının en önemli alanlarından biri olan eğitim alanında da hem geleceği inşa edecek hem de geçmişin kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak bir eğitim öğretim sürecinin içerisinde olduklarını ifade etti.Görevlerini bu şekilde tanımladıktan sonra Cumhuriyet'in yeni asrını Türkiye Yüzyılı haline dönüştürecek olan neslin Ahilik gibi kurumsallaşmış kültürel birikimlerinden de öğrenecekleri çok şey olduğunu vurgulayan Tekin, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında kapsamlı ve doğru bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Bu nedenle Ahiliği okullarımızda öğretmek ve yaşatmak istiyoruz. Bugünkü ticaret anlayışımızı, kapitalizmin ve emperyalizmin dayatmalarına karşı, geleneğimizin hak, adalet, merhamet ve zarafet üzere şekillendirdiği ahlakıyla şekillendirmek için eğitimimizi Ahilin düsturları ile güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.Bu eğitim öğretim yılının başında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tedrici bir biçimde uygulamaya koyduklarını anımsatan Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu anlamda Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde altını çizdikleri bir maddeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Tekin, "Orada da aynen şu ifade var, Ahilik kültürü temelinde öğrencilerin milli ve manevi değerlere duyarlılıkları arttırılacak, fütüvvet ehli mezunların iş hayatında bulunmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde Ahilik hareketi oluşturulacaktır. Bu kapsamda hazırlanan Genç Girişimci Ahiler Projesi, Ahilik ve Girişimcilik Eğitimi Kursu, 305 yönetici ve öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, bunun yanında, 56 bin öğretmenin tamamına Ahilik ve Girişimcilik Eğitimi Semineri verdiklerini hatırlattı.'EBA'da istediğiniz kadar test, istediğiniz kadar materyal var. İlave hiçbir kitaba para vermenize gerek yok'Öğretmenlere ve öğrencilere Ahilik geleneğinin önemi ve Ahiliğin toplum tarafından kabul edilmiş bir kalite, güvence sistemi olarak kavratılmasını, modern girişimcilik yetkinliklerinin kazandırılmasını hedeflediklerine dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik ideolojik ve ön yargılı eleştirilerle de karşı karşıya olduklarını aktaran Tekin, "İdeolojik diyorum, çünkü biraz önce saydığım hususlara ve bunların eğitim sistemimizde var olmasına karşı çıkan ideolojik eleştiriler var. Ön yargılı diyorum, çocuklarımızın meslek sahibi olmasını istediğimiz için çocuk işçiliğini teşvik ettiğimiz gerekçesiyle bizi size şikayet eden siyasetçiler var. Ben bütün bunları yaparken sizin, geleneklerimizi özümseyen, önemseyen milletimizin bu anlamda desteğinin arkamızda olduğuna inanıyorum. Bu eleştirileri dikkate almadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Eğitim öğretim sistemlerini, öğretmenlerin ve öğrencilerin üzerindeki yükü hafifletmek için dünyadaki standartlara uygun hale getirmek amacıyla müfredatı yüzde 35 hafiflettiklerini kaydeden Tekin, "Devlet okullarımızda öğretmen arkadaşlarımızın size test kitabı aldırmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Bizim kitaplarımız, bizim öğretmenlerimiz sizin için yeterli. Yetmiyorsa eğer EBA'ya girin, EBA'da istediğiniz kadar test, istediğiniz kadar materyal var. İlave hiçbir kitaba para vermenize gerek yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/diyanet-isleri-baskani-erbas-medreseler-kuran-kurslari-medeniyetin-temeliniolusturuyor-1088556735.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, ahi evran, ahilik haftası, türkiye yüzyılı