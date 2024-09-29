https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-ruzgar-ve-yagmur-uyarisi-bugun-hava-nasil--1088567893.html

Meteorolojiden rüzgar ve yağmur uyarısı: Bugün hava nasıl?

Meteorolojiden rüzgar ve yağmur uyarısı: Bugün hava nasıl?

Sputnik Türkiye

Bugün Türkiye'de bazı bölgelerde yağış beklenirken bazı bölgelerde hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T06:31+0300

2024-09-29T06:31+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısı, gece saatlerinde ise Marmara genelinde ve Kuzey Ege'de sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, akşam saatlerinde Trakya bölgesinde, gece saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge bölge hava durumu tahminleri ise şöyle:Marmara Bölgesi: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısında, gece ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Trakya'da, gece ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir.Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/arabasinda-kacak-elektronik-sigaralar-yakalanmisti-edirne-milletvekili-un-chpden-istifa-etti-1088567643.html

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