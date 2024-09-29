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Meteorolojiden rüzgar ve yağmur uyarısı: Bugün hava nasıl?
Meteorolojiden rüzgar ve yağmur uyarısı: Bugün hava nasıl?
Sputnik Türkiye
Bugün Türkiye'de bazı bölgelerde yağış beklenirken bazı bölgelerde hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısı, gece saatlerinde ise Marmara genelinde ve Kuzey Ege'de sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, akşam saatlerinde Trakya bölgesinde, gece saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge bölge hava durumu tahminleri ise şöyle:Marmara Bölgesi: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısında, gece ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Trakya'da, gece ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir.Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
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29 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
29 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteorolojiden rüzgar ve yağmur uyarısı: Bugün hava nasıl?

06:31 29.09.2024 (güncellendi: 08:18 29.09.2024)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Bugün Türkiye'de bazı bölgelerde yağış beklenirken bazı bölgelerde hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısı, gece saatlerinde ise Marmara genelinde ve Kuzey Ege'de sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, akşam saatlerinde Trakya bölgesinde, gece saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge bölge hava durumu tahminleri ise şöyle:
Marmara Bölgesi: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısında, gece ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Trakya'da, gece ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Edirne: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık: 33°C
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık: 26°C
Kırklareli: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık: 29°C
Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 32°C
Manisa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 34°C
Muğla: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık: 31°C
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Adana: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 34°C
Antalya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C
Hatay: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C
İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Ankara: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C
Konya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Sıcaklık: 30°C
Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Sıcaklık: 32°C
Sinop: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Sıcaklık: 28°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Amasya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C
Artvin: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 28°C
Samsun: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 26°C
Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Erzurum: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 22°C
Kars: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 18°C
Malatya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 31°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 34°C
Siirt: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C
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