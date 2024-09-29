https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-denizlerde-firtina-uyarisi-1088576684.html
Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren denizde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle balıkçı ve vatandaşları uyardı. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T13:46+0300
2024-09-29T13:46+0300
2024-09-29T13:46+0300
yaşam
antalya
fırtına
denizde fırtına uyarısı
meteoroloji
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Antalya Valiliği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre denizlerde rüzgarın, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın, 01 Ekim 2024 Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ve oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere halkın dikkat olması gerektiği belirtildi.
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antalya
denizde fırtına uyarısı
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antalya, fırtına, denizde fırtına uyarısı, meteoroloji
antalya, fırtına, denizde fırtına uyarısı, meteoroloji
Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı
Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren denizde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle balıkçı ve vatandaşları uyardı.
Antalya Valiliği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre denizlerde rüzgarın, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.
Fırtınanın, 01 Ekim 2024 Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ve oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere halkın dikkat olması gerektiği belirtildi.