https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-denizlerde-firtina-uyarisi-1088576684.html

Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren denizde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle balıkçı ve vatandaşları uyardı. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T13:46+0300

2024-09-29T13:46+0300

2024-09-29T13:46+0300

yaşam

antalya

fırtına

denizde fırtına uyarısı

meteoroloji

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Antalya Valiliği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre denizlerde rüzgarın, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın, 01 Ekim 2024 Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ve oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere halkın dikkat olması gerektiği belirtildi.

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antalya

denizde fırtına uyarısı

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antalya, fırtına, denizde fırtına uyarısı, meteoroloji