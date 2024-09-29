https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/asiret-dugununde-geline-3-kilo-altin-damada-ise-4-milyon-tl-para-takildi-paralar-valize-sigmadi--1088576394.html
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon tl para takıldı: Paralar valize sığmadı
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon tl para takıldı: Paralar valize sığmadı
Sputnik Türkiye
Gebze'de yapılan bir düğünde geline 3 kilo altın, damada 4 milyon tllik para takıldı. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T13:16+0300
2024-09-29T13:16+0300
2024-09-29T13:16+0300
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aşiret
düğün
altın
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gebze
düğün konvoyu
düğün salonu
toplu düğün
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval, Gebze'de dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL’yi bir valize yerleştirdi. Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/mersinde-salvarli-kadinlar-korosu-ilgi-odagi-oldu-1088575196.html
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aşiret, düğün, altın, altın madalya, gebze, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün
aşiret, düğün, altın, altın madalya, gebze, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon tl para takıldı: Paralar valize sığmadı
Gebze'de yapılan bir düğünde geline 3 kilo altın, damada 4 milyon tllik para takıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval, Gebze'de dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.
Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL’yi bir valize yerleştirdi. Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.
Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.