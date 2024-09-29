https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/mersinde-salvarli-kadinlar-korosu-ilgi-odagi-oldu-1088575196.html

Mersin’de şalvarlı kadınlar korosu ilgi odağı oldu

Mersin’de şalvarlı kadınlar korosu ilgi odağı oldu

Sputnik Türkiye

Mersin'in Mut ilçesinde birincisi düzenlenen zeytin festivalinde 'şalvarlı' amatör müzik grubu sahne aldı. Türk halk müziği eserlerini seslendiren kadınların... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T13:05+0300

2024-09-29T13:05+0300

2024-09-29T13:05+0300

yaşam

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zeytin

mut zeytin festivali

şalvar

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Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde şalvarlı kadınlardan oluşan amatör sesler korosunun performansı büyük beğeni topladı. Şalvarlı kadınlar, Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkında konser verdi. Çukurbağ köyü sakinleri arasından 40-70 yaş arası kadınlardan oluşan sempatik koro, izleyenlere neşeli anlar yaşattı. İlgi gören korunun çevrede düzenlenecek başka festivallerde de sahne alması bekleniyor.Koroyu 3 yıl önce kurduklarını belirten koro şefi Emel Çelik, “Şu anki koronun şefiyim, 3 yıl önce köyümüz sakinlerinden emekli öğretmen Sebile Güney tarafından kuruldu. Eğlence amaçlı kuruldu. Daha sonra kadınlarımızın sosyal hayatta da aktif olduğunu göstermek için bu çalışmaları devam etmeye karar aldık ve arkadaşlarla böyle devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

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mersin, mut, zeytin, mut zeytin festivali, şalvar