https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/mersinde-salvarli-kadinlar-korosu-ilgi-odagi-oldu-1088575196.html
Mersin’de şalvarlı kadınlar korosu ilgi odağı oldu
Mersin’de şalvarlı kadınlar korosu ilgi odağı oldu
Sputnik Türkiye
Mersin'in Mut ilçesinde birincisi düzenlenen zeytin festivalinde 'şalvarlı' amatör müzik grubu sahne aldı. Türk halk müziği eserlerini seslendiren kadınların... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T13:05+0300
2024-09-29T13:05+0300
2024-09-29T13:05+0300
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Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde şalvarlı kadınlardan oluşan amatör sesler korosunun performansı büyük beğeni topladı. Şalvarlı kadınlar, Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkında konser verdi. Çukurbağ köyü sakinleri arasından 40-70 yaş arası kadınlardan oluşan sempatik koro, izleyenlere neşeli anlar yaşattı. İlgi gören korunun çevrede düzenlenecek başka festivallerde de sahne alması bekleniyor.Koroyu 3 yıl önce kurduklarını belirten koro şefi Emel Çelik, “Şu anki koronun şefiyim, 3 yıl önce köyümüz sakinlerinden emekli öğretmen Sebile Güney tarafından kuruldu. Eğlence amaçlı kuruldu. Daha sonra kadınlarımızın sosyal hayatta da aktif olduğunu göstermek için bu çalışmaları devam etmeye karar aldık ve arkadaşlarla böyle devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/izmit-korfezindeki-flamingo-sayisinda-artis-gozleniyor-1088571572.html
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mersin, mut, zeytin, mut zeytin festivali, şalvar
mersin, mut, zeytin, mut zeytin festivali, şalvar
Mersin’de şalvarlı kadınlar korosu ilgi odağı oldu
Mersin'in Mut ilçesinde birincisi düzenlenen zeytin festivalinde 'şalvarlı' amatör müzik grubu sahne aldı. Türk halk müziği eserlerini seslendiren kadınların bir örnek kıyafetleri ve yöreye özgü şalvarları ilgi odağı oldu.
Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde şalvarlı kadınlardan oluşan amatör sesler korosunun performansı büyük beğeni topladı. Şalvarlı kadınlar, Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkında konser verdi.
Çukurbağ köyü sakinleri arasından 40-70 yaş arası kadınlardan oluşan sempatik koro, izleyenlere neşeli anlar yaşattı. İlgi gören korunun çevrede düzenlenecek başka festivallerde de sahne alması bekleniyor.
Koroyu 3 yıl önce kurduklarını belirten koro şefi Emel Çelik, “Şu anki koronun şefiyim, 3 yıl önce köyümüz sakinlerinden emekli öğretmen Sebile Güney tarafından kuruldu. Eğlence amaçlı kuruldu. Daha sonra kadınlarımızın sosyal hayatta da aktif olduğunu göstermek için bu çalışmaları devam etmeye karar aldık ve arkadaşlarla böyle devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.