https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/izmit-korfezindeki-flamingo-sayisinda-artis-gozleniyor-1088571572.html
İzmit Körfezi'ndeki flamingo sayısında artış gözleniyor
İzmit Körfezi'ndeki flamingo sayısında artış gözleniyor
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda bu yıl flamingolarda artış gözleniyor. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T10:56+0300
2024-09-29T10:56+0300
2024-09-29T10:56+0300
yaşam
flamingo
izmit körfezi
su kuşları
göçmen kuşlar
izmit körfezi sulak alanı
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Flamingoların kışlama noktası konumunda bulunan koruma altındaki İzmit Körfezi Sulak Alanı, gün batımında da ayrı bir görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi'ndeki zengin plankton, alg ve mikroorganizmalarla beslenen flamingolar, ağustos ve nisan ayları arasında sulak alanı kışlama bölgesi olarak kullanıyor. Flamingolar için vazgeçilmez bir dinlenme ve beslenme noktası olan İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda bu pembe renkli güzel kuşlarla ayrıca görsel bir şölen oluşturuyor. Doğa Koruma ve Araştırma Ekibi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekipleri tarafından "İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi" kapsamında gözlem ve sayım yapıldı.491 flamingo sayıldı Geçen yıl ve bu yıl yapılan flamingo sayımı arasında 132 bireylik bir artış olduğu gözlemlendi. Toplam 491 flamingo sayılan etkinlikte biyolog, veteriner hekim ve kuş gözlemcileri hazır bulundu. Flamingoların Ağustos ayında sulak alana yeni yavrularıyla birlikte geldiği ve Eylül ayına kadar yavrularıyla bu süreyi burada geçirdikleri gözlemlendi. Ayrıca su kuşu sayım ve izleme çalışmasında balaban, elmabaş patka, dik kuyruk, kum kuşu, gri balıkçılın ve karabatağın da aralarında olduğu 28 tür su kuşu gözlemlendi. Ekolojik zenginliğiyle dikkat çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/turkiyenin-otomobil-sehri-sakaryanin-dis-satiminin-yuzde-87sini-arabalar-olusturdu-1088571413.html
izmit körfezi
izmit körfezi sulak alanı
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flamingo, izmit körfezi, su kuşları, göçmen kuşlar, izmit körfezi sulak alanı
flamingo, izmit körfezi, su kuşları, göçmen kuşlar, izmit körfezi sulak alanı
İzmit Körfezi'ndeki flamingo sayısında artış gözleniyor
Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda bu yıl flamingolarda artış gözleniyor. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan olan bölge, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından ayrı önem taşıyor.
Flamingoların kışlama noktası konumunda bulunan koruma altındaki İzmit Körfezi Sulak Alanı, gün batımında da ayrı bir görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi'ndeki zengin plankton, alg ve mikroorganizmalarla beslenen flamingolar, ağustos ve nisan ayları arasında sulak alanı kışlama bölgesi olarak kullanıyor.
Flamingolar için vazgeçilmez bir dinlenme ve beslenme noktası olan İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda bu pembe renkli güzel kuşlarla ayrıca görsel bir şölen oluşturuyor. Doğa Koruma ve Araştırma Ekibi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekipleri tarafından "İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi" kapsamında gözlem ve sayım yapıldı.
Geçen yıl ve bu yıl yapılan flamingo sayımı arasında 132 bireylik bir artış olduğu gözlemlendi. Toplam 491 flamingo sayılan etkinlikte biyolog, veteriner hekim ve kuş gözlemcileri hazır bulundu. Flamingoların Ağustos ayında sulak alana yeni yavrularıyla birlikte geldiği ve Eylül ayına kadar yavrularıyla bu süreyi burada geçirdikleri gözlemlendi.
Ayrıca su kuşu sayım ve izleme çalışmasında balaban, elmabaş patka, dik kuyruk, kum kuşu, gri balıkçılın ve karabatağın da aralarında olduğu 28 tür su kuşu gözlemlendi. Ekolojik zenginliğiyle dikkat çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor.