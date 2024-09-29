https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/basketbol-gelisim-merkezi-acilisinda-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1088583181.html
Basketbol Gelişim Merkezi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: 'İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'
Basketbol Gelişim Merkezi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: 'İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'
Sputnik Türkiye
Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışla hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T17:22+0300
2024-09-29T17:22+0300
2024-09-29T17:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
türkiye basketbol federasyonu
ak parti
cumhurbaşkanı
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Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki açılış töreni saat 17.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.Salondaki gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Değerli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerle muhteşem bir spor tesisi açılışı için bir aradayız'' dedi.'Burası sadece bir spor kompleksi değil'Tesisin dünya sporunda güçlü bir adım olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şehrimize bir eseri daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burası sadece bir spor kompleksi değil aynı zamanda İstanbul'un dünya sporunda hak ettiği yere ulaşması için atılan güçlü adımlardan biridir. Basketbol tutkunlarına, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadesinde bulundu. 'Süratle harekete geçtik'İstanbul'un hem kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:'8 derslikli basketbol lisesi'Basketbol Gelişim Merkezi özelliklerini tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Merkezimiz 10 bin kişilik ana salon, bin kişilik antrenman salonu ve diğer salonları ile göz dolduruyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Basketbol gelişim merkezi diğer özelliği 8 derslikli basketbol lisesidir. Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız. Basketbol müzesi ile ge gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Burası İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'' dedi.
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recep tayyip erdoğan, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, ak parti, cumhurbaşkanı
Basketbol Gelişim Merkezi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: 'İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'
17:22 29.09.2024 (güncellendi: 17:37 29.09.2024)
Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışla hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki açılış töreni saat 17.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.
Salondaki gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Değerli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerle muhteşem bir spor tesisi açılışı için bir aradayız'' dedi.
'Burası sadece bir spor kompleksi değil'
Tesisin dünya sporunda güçlü bir adım olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şehrimize bir eseri daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burası sadece bir spor kompleksi değil aynı zamanda İstanbul'un dünya sporunda hak ettiği yere ulaşması için atılan güçlü adımlardan biridir. Basketbol tutkunlarına, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadesinde bulundu.
'Süratle harekete geçtik'
İstanbul'un hem kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:
Gelişmiş birçok ülke spor şehirlerine stratejik yatırımlar olarak bakmıştır. Spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel marka haline getirdiğini görüyoruz. İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır inşallah. Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul hem kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacak. Türk basketbolu hedeflerine koşar adımlarla gidecektir. Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum. Abdi İpekçi Spor Salonu Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktı. Deprem riski vardı, iyice yıpranmış ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Süratle harekete geçtik. Türk basketboluna yakışır tesis inşa edelim istedik. Düzenli basketbol oynayan sporsever olarak projenin her aşamasını takip ettim. 3 yıllık çabalarla bugün de projeyi gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik aynı zamanda. Göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaktır gençlerimiz
'8 derslikli basketbol lisesi'
Basketbol Gelişim Merkezi özelliklerini tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Merkezimiz 10 bin kişilik ana salon, bin kişilik antrenman salonu ve diğer salonları ile göz dolduruyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Basketbol gelişim merkezi diğer özelliği 8 derslikli basketbol lisesidir. Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız. Basketbol müzesi ile ge gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Burası İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'' dedi.