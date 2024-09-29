https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/basketbol-gelisim-merkezi-acilisinda-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1088583181.html

Basketbol Gelişim Merkezi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: 'İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'

Basketbol Gelişim Merkezi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: 'İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'

Sputnik Türkiye

Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışla hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T17:22+0300

2024-09-29T17:22+0300

2024-09-29T17:37+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

türkiye basketbol federasyonu

ak parti

cumhurbaşkanı

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Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki açılış töreni saat 17.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.Salondaki gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Değerli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerle muhteşem bir spor tesisi açılışı için bir aradayız'' dedi.'Burası sadece bir spor kompleksi değil'Tesisin dünya sporunda güçlü bir adım olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şehrimize bir eseri daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burası sadece bir spor kompleksi değil aynı zamanda İstanbul'un dünya sporunda hak ettiği yere ulaşması için atılan güçlü adımlardan biridir. Basketbol tutkunlarına, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadesinde bulundu. 'Süratle harekete geçtik'İstanbul'un hem kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:'8 derslikli basketbol lisesi'Basketbol Gelişim Merkezi özelliklerini tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Merkezimiz 10 bin kişilik ana salon, bin kişilik antrenman salonu ve diğer salonları ile göz dolduruyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Basketbol gelişim merkezi diğer özelliği 8 derslikli basketbol lisesidir. Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız. Basketbol müzesi ile ge gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Burası İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu'' dedi.

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recep tayyip erdoğan, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, ak parti, cumhurbaşkanı