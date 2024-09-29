https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/karabukte-80-yasindaki-adam-agabeyinin-esini--oldurdukten-sonra-intihar-etti-1088588503.html
Karabük'te 80 yaşındaki adam ağabeyinin eşini öldürdükten sonra intihar etti
Karabük'te 80 yaşındaki adam ağabeyinin eşini öldürdükten sonra intihar etti
Sputnik Türkiye
Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşlı bir adam ağabeyinin eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T22:54+0300
2024-09-29T22:54+0300
2024-09-29T22:54+0300
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyünde 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı evinin koridorunda ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı'yı tabanca ile vurdu. Yaşlı adam ardından yatak odasına geçerek aynı tabanca ile intihar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-karadeniz-akdeniz-ve-ege-icin-uyari-istanbulda-gece-saatlerinde-baslayacak-1088588112.html
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karabük, yenge, cinayet, kadın cinayeti
karabük, yenge, cinayet, kadın cinayeti
Karabük'te 80 yaşındaki adam ağabeyinin eşini öldürdükten sonra intihar etti
Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşlı bir adam ağabeyinin eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyünde 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı evinin koridorunda ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı'yı tabanca ile vurdu.
Yaşlı adam ardından yatak odasına geçerek aynı tabanca ile intihar etti.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.