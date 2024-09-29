https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/karabukte-80-yasindaki-adam-agabeyinin-esini--oldurdukten-sonra-intihar-etti-1088588503.html

Karabük'te 80 yaşındaki adam ağabeyinin eşini öldürdükten sonra intihar etti

Karabük'te 80 yaşındaki adam ağabeyinin eşini öldürdükten sonra intihar etti

Sputnik Türkiye

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşlı bir adam ağabeyinin eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T22:54+0300

2024-09-29T22:54+0300

2024-09-29T22:54+0300

türkiye

karabük

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cinayet

kadın cinayeti

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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyünde 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı evinin koridorunda ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı'yı tabanca ile vurdu. Yaşlı adam ardından yatak odasına geçerek aynı tabanca ile intihar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-karadeniz-akdeniz-ve-ege-icin-uyari-istanbulda-gece-saatlerinde-baslayacak-1088588112.html

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Sputnik Türkiye

karabük, yenge, cinayet, kadın cinayeti