https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/turkiyenin-otomobil-sehri-sakaryanin-dis-satiminin-yuzde-87sini-arabalar-olusturdu-1088571413.html

Türkiye’nin otomobil şehri: Sakarya’nın dış satımının yüzde 87’sini arabalar oluşturdu

Türkiye’nin otomobil şehri: Sakarya’nın dış satımının yüzde 87’sini arabalar oluşturdu

Sputnik Türkiye

Sakarya, otomobilde gelişmiş sanayisiyle ihracatının yüzde 87'sini arabalarla yaptı. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T10:44+0300

2024-09-29T10:44+0300

2024-09-29T11:05+0300

türkiye

sakarya

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araba

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Sakarya’da yılın ilk 8 ayında üretilen 172 bin 914 aracın yüzde 75,2’sine denk gelen 130 bin 25’i ihraç edildi.Ocak-Ağustos döneminde toplamda 4 milyar 18 milyon 739 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından 7. sırada yer aldı.Sakarya’nın bu dönemdeki ihracatının yüzde 87,8’ini otomotiv sektörü oluşturdu. Şehir, otomobil, midibüs, otobüs, küçük kamyon, kamyonet ve traktör gibi araçlar ihraç ederek, ülke ekonomisine 3 milyar 530 milyon 162 bin dolar katkı sağladı.Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 8 ayında üretilen 909 bin 292 taşıtın 649 bin 971’i ihraç edildi.Sakarya, bu dönemde ürettiği 172 bin 914 aracın 130 bin 25’ini ihraç ederek, Türkiye’deki toplam araç üretiminin yüzde 19’unu, ihracatın ise yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi ve otomotiv sektöründe önemli bir konumunu korudu.Günlük 709 araç üretiliyor Sakarya’da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi büyük üreticiler, 8 ayda toplam 172 bin 914 araç üretti. Bu üretim rakamına 139 bin 218 otomobil, 1386 midibüs, 1075 otobüs, 718 küçük kamyon, 86 kamyonet ve 30 bin 431 traktör dahil. Bu dönemde Sakarya'da günde ortalama 709 araç banttan indirildi.Üretim ve ihracatta Toyota birinci sırada yer alırken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.Toyota, ocak-ağustos döneminde ürettiği 139 bin 218 otomobilin 118 bin 555’ini ihraç etti.Aynı dönemde Otokar, 3 bin 265 otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyon üreterek, bunlardan 1490'ını ihraç etti. TürkTraktör ise ürettiği 30 bin 431 traktörün 9 bin 980'ini yurt dışına sattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/konyada-erkek-kardesinin-sac-kesimini-begenmeyen-kadin-berber-oldu-1088570667.html

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sakarya, üretim, araba, ihracat, ithalat, toyota, otokar