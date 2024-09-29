https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/israilden-yeni-iddia-ust-duzey-hizbullah-yetkilisi-kavuk-olduruldu-1088577701.html

İsrail'den yeni iddia: 'Üst düzey Hizbullah yetkilisi Kavuk öldürüldü'

İsrail'den yeni iddia: 'Üst düzey Hizbullah yetkilisi Kavuk öldürüldü'

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, üst düzey Hizbullah yetkilisi Kavuk'un öldürüldüğünü öne sürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, üst düzey komutanlardan Nilfuruşan’ın ölümünü... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T13:58+0300

2024-09-29T13:58+0300

2024-09-29T13:58+0300

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İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine dün düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etti.İsrail ordusun X hesabından yapılan açıklamada, saldırının İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) tarafından alınan hassas istihbaratla gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, Kavuk'un son günlere kadar İsrail aleyhinde terör eylemlerinin teşvik edilmesinde doğrudan yer aldığı öne sürülerek, "İsrail ordusu, Hizbullah yöneticilerine saldırılar düzenleyerek onların tasfiyesini ve İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese karşı harekete geçmeyi sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Kavuk'un medyada sıkça görüldüğü ve siyasi, askeri stratejik alanlarda düşüncelerini paylaştığı aktarıldı.Hizbullah tarafından İsrail'in iddialarına yönelik henüz bir açıklama gelmedi.Nebil Kavuk kimdir?Nebil Kavuk, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde dünyaya geldi.İran'ın Kum kentinde 1982-1992 yıllarında dini eğitim alan Kavuk, daha önce bir süre Hizbullah'ın güney bölge sorumlusu görevinde bulunmuştu.Kavuk'un Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı olarak görev yaptığı belirtiliyor.İran Devrim Muhafızları Ordusu Nilfuruşan’ın öldüğünü doğruladıBu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın İsrail'in Cuma günü Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın vurulduğu saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.Açıklamada, Nilfuruşan'ın İran'ın güvenliği için çalışan ve Filistin davasına yardım eden biri olduğu vurgulandı.Lübnan'ın kuzey ve güney bölgelerine saldırılarda 15 ölüLübnan Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın kuzeyindeki Bekaa Vadisi’nde bir eve düzenlediği saldırıda 11 kişi öldü.Ülkenin güneyindeki Tayr Debba kasabasına düzenlenen saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

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