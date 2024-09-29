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ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı
ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı
Sputnik Türkiye
Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olası bir İran saldırısına hızlı karşılık vermek amacıyla... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından İran ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki Amerikan personeline ve çıkarlarına yönelik olası saldırısı durumunda hızlı yanıt vermek için ek güçlerinin hazırlığını artırdı.Açıklamada, “Bakan (Lloyd Austin), çeşitli beklenmedik durumlara yanıt verme hazırlığımızı üst seviyeye çıkararak, ABD’nin ek kuvvetlerinin konuşlanmaya hazırlığını artırdı. Savunma Bakanlığı, tüm Ortadoğu’da güvenilir ve entegre hava savunma kabiliyetini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Bakan Austin’e Ortadoğu’daki gerilime ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak aktarıldığı, ayrıca USS Abraham Lincoln uçak gemisi liderliğindeki saldırı grubunun bölgede varlığını sürdürdüğü vurgulandı.
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ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı

18:44 29.09.2024
© AP PhotoABD askerleri
ABD askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AP Photo
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Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olası bir İran saldırısına hızlı karşılık vermek amacıyla askeri birliklerinin hazırlığının artırıldığını bildirdi.
Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından İran ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki Amerikan personeline ve çıkarlarına yönelik olası saldırısı durumunda hızlı yanıt vermek için ek güçlerinin hazırlığını artırdı.
Açıklamada, “Bakan (Lloyd Austin), çeşitli beklenmedik durumlara yanıt verme hazırlığımızı üst seviyeye çıkararak, ABD’nin ek kuvvetlerinin konuşlanmaya hazırlığını artırdı. Savunma Bakanlığı, tüm Ortadoğu’da güvenilir ve entegre hava savunma kabiliyetini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Bakan Austin’e Ortadoğu’daki gerilime ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak aktarıldığı, ayrıca USS Abraham Lincoln uçak gemisi liderliğindeki saldırı grubunun bölgede varlığını sürdürdüğü vurgulandı.
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