https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/abd-olasi-bir-iran-saldirisina-karsi-askeri-birliklerinin-hazirligini-artirdi-1088584001.html

ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı

ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı

Sputnik Türkiye

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olası bir İran saldırısına hızlı karşılık vermek amacıyla... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T18:44+0300

2024-09-29T18:44+0300

2024-09-29T18:44+0300

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abd savunma bakanlığı

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hazırlık

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hasan nasrallah

israil

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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından İran ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki Amerikan personeline ve çıkarlarına yönelik olası saldırısı durumunda hızlı yanıt vermek için ek güçlerinin hazırlığını artırdı.Açıklamada, “Bakan (Lloyd Austin), çeşitli beklenmedik durumlara yanıt verme hazırlığımızı üst seviyeye çıkararak, ABD’nin ek kuvvetlerinin konuşlanmaya hazırlığını artırdı. Savunma Bakanlığı, tüm Ortadoğu’da güvenilir ve entegre hava savunma kabiliyetini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Bakan Austin’e Ortadoğu’daki gerilime ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak aktarıldığı, ayrıca USS Abraham Lincoln uçak gemisi liderliğindeki saldırı grubunun bölgede varlığını sürdürdüğü vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/israilden-beyruta-yeni-hava-saldirisi-lubnandan-10-roketle-karsilik-verildi-1088582108.html

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd ordusu, hazırlık, iran, hasan nasrallah, israil