https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/abd-olasi-bir-iran-saldirisina-karsi-askeri-birliklerinin-hazirligini-artirdi-1088584001.html
ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı
ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı
Sputnik Türkiye
Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olası bir İran saldırısına hızlı karşılık vermek amacıyla... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T18:44+0300
2024-09-29T18:44+0300
2024-09-29T18:44+0300
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abd savunma bakanlığı
abd ordusu
hazırlık
iran
hasan nasrallah
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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından İran ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki Amerikan personeline ve çıkarlarına yönelik olası saldırısı durumunda hızlı yanıt vermek için ek güçlerinin hazırlığını artırdı.Açıklamada, “Bakan (Lloyd Austin), çeşitli beklenmedik durumlara yanıt verme hazırlığımızı üst seviyeye çıkararak, ABD’nin ek kuvvetlerinin konuşlanmaya hazırlığını artırdı. Savunma Bakanlığı, tüm Ortadoğu’da güvenilir ve entegre hava savunma kabiliyetini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Bakan Austin’e Ortadoğu’daki gerilime ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak aktarıldığı, ayrıca USS Abraham Lincoln uçak gemisi liderliğindeki saldırı grubunun bölgede varlığını sürdürdüğü vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/israilden-beyruta-yeni-hava-saldirisi-lubnandan-10-roketle-karsilik-verildi-1088582108.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd ordusu, hazırlık, iran, hasan nasrallah, israil
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd ordusu, hazırlık, iran, hasan nasrallah, israil
ABD, olası bir İran saldırısına karşı askeri birliklerinin hazırlığını artırdı
Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olası bir İran saldırısına hızlı karşılık vermek amacıyla askeri birliklerinin hazırlığının artırıldığını bildirdi.
Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından İran ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki Amerikan personeline ve çıkarlarına yönelik olası saldırısı durumunda hızlı yanıt vermek için ek güçlerinin hazırlığını artırdı.
Açıklamada, “Bakan (Lloyd Austin), çeşitli beklenmedik durumlara yanıt verme hazırlığımızı üst seviyeye çıkararak, ABD’nin ek kuvvetlerinin konuşlanmaya hazırlığını artırdı. Savunma Bakanlığı, tüm Ortadoğu’da güvenilir ve entegre hava savunma kabiliyetini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Bakan Austin’e Ortadoğu’daki gerilime ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak aktarıldığı, ayrıca USS Abraham Lincoln uçak gemisi liderliğindeki saldırı grubunun bölgede varlığını sürdürdüğü vurgulandı.