https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/guney-afrikada-toplu-silahli-saldiri-17-kisi-hayatini-kaybetti-1088572351.html
Güney Afrika'da toplu silahlı saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da toplu silahlı saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Afrika'nın Lusikisiki bölgesinde aynı caddede iki ayrı lokasyona yapılan toplu silahlı saldırıda toplamda 17 kişi hayatını kaybetti. Polis fail veya... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T11:32+0300
2024-09-29T11:32+0300
2024-09-29T11:32+0300
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toplu silahlı saldırı
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Güney Afrika polisi, 27 Eylül Cuma akşamı bir cadde üzerindeki iki ayrı lokasyonda meydana gelen toplu silahlı saldırıda, toplamda 17 kişinin öldüğünü ve bir kişinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre olayın geçtiği bir evde 12 kadın ve bir erkek olmak üzere 13 kişi öldürüldü. Diğer lokasyondaki saldırıda ise 4 kişi öldürüldü. Güney Afrika medyası, kurbanların bir yıl önce öldürülen bir anne ve kızı için düzenlenen geleneksel yas törenine katılmak üzere evlerde toplandıklarını bildirdi. Saldırıda 2 aylık bir bebek sağ kurtuldu. Yetkililer henüz saldırının arkasındaki nedeni belirlemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/nepaldeki-sel-ve-heyelanlarda-olu-sayisi-100e-yukseldi-onlarca-kisi-kayip-1088569833.html
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güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı
güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı
Güney Afrika'da toplu silahlı saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'nın Lusikisiki bölgesinde aynı caddede iki ayrı lokasyona yapılan toplu silahlı saldırıda toplamda 17 kişi hayatını kaybetti. Polis fail veya failleri arıyor.
Güney Afrika polisi, 27 Eylül Cuma akşamı bir cadde üzerindeki iki ayrı lokasyonda meydana gelen toplu silahlı saldırıda, toplamda 17 kişinin öldüğünü ve bir kişinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre olayın geçtiği bir evde 12 kadın ve bir erkek olmak üzere 13 kişi öldürüldü. Diğer lokasyondaki saldırıda ise 4 kişi öldürüldü.
Güney Afrika medyası, kurbanların bir yıl önce öldürülen bir anne ve kızı için düzenlenen geleneksel yas törenine katılmak üzere evlerde toplandıklarını bildirdi. Saldırıda 2 aylık bir bebek sağ kurtuldu. Yetkililer henüz saldırının arkasındaki nedeni belirlemedi.