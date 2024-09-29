https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/guney-afrikada-toplu-silahli-saldiri-17-kisi-hayatini-kaybetti-1088572351.html

Güney Afrika'da toplu silahlı saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'da toplu silahlı saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'nın Lusikisiki bölgesinde aynı caddede iki ayrı lokasyona yapılan toplu silahlı saldırıda toplamda 17 kişi hayatını kaybetti. Polis fail veya... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T11:32+0300

2024-09-29T11:32+0300

2024-09-29T11:32+0300

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güney afrika cumhuriyeti

silahlı saldırı

toplu silahlı saldırı

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Güney Afrika polisi, 27 Eylül Cuma akşamı bir cadde üzerindeki iki ayrı lokasyonda meydana gelen toplu silahlı saldırıda, toplamda 17 kişinin öldüğünü ve bir kişinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre olayın geçtiği bir evde 12 kadın ve bir erkek olmak üzere 13 kişi öldürüldü. Diğer lokasyondaki saldırıda ise 4 kişi öldürüldü. Güney Afrika medyası, kurbanların bir yıl önce öldürülen bir anne ve kızı için düzenlenen geleneksel yas törenine katılmak üzere evlerde toplandıklarını bildirdi. Saldırıda 2 aylık bir bebek sağ kurtuldu. Yetkililer henüz saldırının arkasındaki nedeni belirlemedi.

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güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı