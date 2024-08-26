https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/agli-piton-yilani-rekor-kirdi-boyu-5-insan-buyuklugunde-1087278945.html
Ağlı piton yılanı rekor kırdı: Boyu 5 insan büyüklüğünde
Ağlı piton yılanı rekor kırdı: Boyu 5 insan büyüklüğünde
Sputnik Türkiye
7.67 metre uzunluğundaki Ağlı Piton yılanı dünyanın en büyük yılanı rekorunu 13 yıldır koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalan piton yılanı 158 kg... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T15:46+0300
2024-08-26T15:46+0300
2024-08-26T15:47+0300
dünya
yılan
piton yılanı
abd
hayvanat bahçesi
kansas city
guiness rekorlar kitabı
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Dünyanın en uzun yılanı olan Ağlı piton yılanı 13 yıldır 'yakalanan ve esaret altında tutulan en uzun yılan' olma özelliğini koruyor.Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alıyorABD'de yakalanan en büyük yılan olan Medusa yaklaşık 5 insan boyunda ve 158 kg ağırlığı ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer aldı. Ağlı piton yılanı 2011 yılının ekim ayından bu yana rekorunu koruyor.Medusa Kansas City'de sergileniyorMedusa'yı görmek isteyenler, Kansas City’deki The Edge of Hell, Perili Evi’nde ziyaret edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/zuhal-topal-ile-yemekteyiz-ne-zaman-basliyor-1087275803.html
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dünyanın en büyük yılanı, ağlı piton yılanı, medusa isimli yılan, piton yılanı
dünyanın en büyük yılanı, ağlı piton yılanı, medusa isimli yılan, piton yılanı
Ağlı piton yılanı rekor kırdı: Boyu 5 insan büyüklüğünde
15:46 26.08.2024 (güncellendi: 15:47 26.08.2024)
7.67 metre uzunluğundaki Ağlı Piton yılanı dünyanın en büyük yılanı rekorunu 13 yıldır koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalan piton yılanı 158 kg ağırlığında ve 7 metre 67 santimetre uzunluğunda. Medusa isimli piton yılanının yaklaşık 5 insan boyunda olduğu açıklandı.
Dünyanın en uzun yılanı olan Ağlı piton yılanı 13 yıldır 'yakalanan ve esaret altında tutulan en uzun yılan' olma özelliğini koruyor.
Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alıyor
ABD'de yakalanan en büyük yılan olan Medusa yaklaşık 5 insan boyunda ve 158 kg ağırlığı ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer aldı. Ağlı piton yılanı 2011 yılının ekim ayından bu yana rekorunu koruyor.
Medusa Kansas City'de sergileniyor
Medusa'yı görmek isteyenler, Kansas City’deki The Edge of Hell, Perili Evi’nde ziyaret edebilecek.