https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/agli-piton-yilani-rekor-kirdi-boyu-5-insan-buyuklugunde-1087278945.html

Ağlı piton yılanı rekor kırdı: Boyu 5 insan büyüklüğünde

Ağlı piton yılanı rekor kırdı: Boyu 5 insan büyüklüğünde

Sputnik Türkiye

7.67 metre uzunluğundaki Ağlı Piton yılanı dünyanın en büyük yılanı rekorunu 13 yıldır koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalan piton yılanı 158 kg... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T15:46+0300

2024-08-26T15:46+0300

2024-08-26T15:47+0300

dünya

yılan

piton yılanı

abd

hayvanat bahçesi

kansas city

guiness rekorlar kitabı

guiness komisyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/12/1055640699_0:0:332:187_1920x0_80_0_0_0acb6e2521fa6dde8a5352aed45ceca2.jpg

Dünyanın en uzun yılanı olan Ağlı piton yılanı 13 yıldır 'yakalanan ve esaret altında tutulan en uzun yılan' olma özelliğini koruyor.Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alıyorABD'de yakalanan en büyük yılan olan Medusa yaklaşık 5 insan boyunda ve 158 kg ağırlığı ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer aldı. Ağlı piton yılanı 2011 yılının ekim ayından bu yana rekorunu koruyor.Medusa Kansas City'de sergileniyorMedusa'yı görmek isteyenler, Kansas City’deki The Edge of Hell, Perili Evi’nde ziyaret edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/zuhal-topal-ile-yemekteyiz-ne-zaman-basliyor-1087275803.html

kansas city

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünyanın en büyük yılanı, ağlı piton yılanı, medusa isimli yılan, piton yılanı